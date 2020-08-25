答應女友「開放式關係」！看到接吻照忍痛放生　網揭背後真相

▲女方提出開放式關係，達成協議後交往。（圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

越來越多年輕人談戀愛講求自由戀愛，「開放式關係」在台灣幾乎已成為普世價值，一名男網友指出，跟女友是開放式關係，直到看見女友跟別的異性擁抱親吻，才發現自己不能接受，「最多只接受他們心靈上的互相陪伴」。但女方卻說兩邊都不想放棄，於是原PO決定離開，但他也困惑，「因為這個事情分手會不會很壞？是我的問題嗎？」

原PO在PTT以「女友開放式關係，我想分手了」為題發文，當初在追求女方時，對方就提出想要開放式關係，可以在兩個人之間取得平衡，「雖然我不能接受，但想說應該不會發生吧」。事後，女方也以為原PO可以接受，便答應了追求。

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▲看見女友跟別的異性接吻照，驚覺自己不能接受 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在文中指出，最近女友認識了新對象，兩人關係曖昧，「她說她愛那個男生，但是她也愛我，她不想放棄我們兩個任何一個 ，她可以做好均勻分配」。但當原PO看到女友跟別的異性親密合照時，才驚覺自己無法接受，便決定結束這段關係，「早知道剛開始自己不能接受，就不應該跟人家在一起」。

許多網友認為沒有對或錯，只是兩人的價值觀不合，「很多事情碰到才發現不能接受」、「你們的價值觀完全不一樣」、「這類型也是奇葩，會不想分還想繼續的也是奇才」、「她一開始就說了，不能接受就分」、「開放式關係大概就是備胎吧」、「她把你當beta，但內心期待Alpha，她想全都要，就這麼簡單」。

也有網友指出開放式關係的真正涵義，「開放式的來源跟用法，是外國雙性戀者，有固定的男/女對象後，開放可以找另一個『不同性別』的伴侶，到了台灣就被歪解扭曲變成自助餐了」、「只有雙性戀才搞開放關係，不然都是渣」、「語言在不同文化本來就可能產生不同意涵，但這詞的意思在台灣爛掉了」。