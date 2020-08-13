戀愛新手必學！5神招「推拉技巧」激起征服慾...專家曝3階段必經歷

▲第一談戀愛，熟悉彼此愛好能提升共鳴感。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

文／智遠老師

嗨～大家好，又來到每週分享文章的時間，最近有好多男生發郵件給我，說自己即將進入第一次談戀愛，有沒有什麼注意事項。我想說，戀愛中的確有很多道理，也只有經歷過的人才懂。那今天，我也有一些關於第一次戀愛方面的忠告，送給即將墜入愛河的你們。

第一次談戀愛該怎麼談？對於沒有戀愛經驗的你來說，你該了解這些注意事項。

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1、足夠瞭解對方的性格

戀愛時，只有瞭解對方的性格之後，兩人之間才能更好的溝通，所謂知己知彼，方能不亂。比如她的性格是屬於比較安靜的類型，你性格開朗外向，這就需要調節頻率，互相適應對方的節奏。

2、熟悉對方的興趣愛好

想要升溫關係，就要懂得投其所好。當對方願意向你傾吐個人喜好時，給予適當的肯定也是非常重要的，這會讓女生覺得你很看好她，會與你產生一種共鳴的感覺。

3、先做她的朋友，不要急

不要一心想著，只想著做她的戀人，而要懂得先做她的朋友。我們會對戀人有所掩飾，可是對於朋友，我們在相處上就會更加放得開。但是如果你們可以成為無話不說的朋友，最後水到渠成順利成為戀人，會形成更加穩定的戀情哦。

4、適當用一些推拉小技巧

即使你再喜歡對方，如果急於告白，也會讓對方對你的興趣降低。適當的給她一些挫折，激起對方的征服慾望，說不定還會讓你們兩個人的戀情走得更遠。

5、溫柔是最好的潤滑劑

人們總是會對親近的人更加肆無忌憚，但是對陌生人要熱情很多。但這樣其實並不好，我們應該改變這個習慣，對你自己心愛的那個人盡量的表現出溫柔的一面。

男人會比女人更容易犯這個毛病，他們越喜歡一個女人，有時候就會對這個女人越不好。但這種不好其實也是在意的一種表現，就像是以前讀書的時候，會刻意欺負自己的女生一樣的原理，說白點只是用錯了方式而已。

▲第一次談戀愛，盡量不要對另一半抱有過高期望與想像。（圖／pixabay）

想要談好第一次戀愛，其實這個原理非常簡單，總結下來就是一句話：「乍見之歡不如久處不厭，久處之厭莫若相見如初」。這句話很值得我們不斷的回味，要從三種境界的喜歡說起。

一、完美幻想的階段（一見鍾情）

不知道你的身邊，有沒有那種認識才幾個月，就馬上閃婚的朋友？（我是有的）再或者你本人，有沒有過一見鍾情的經歷？那直到今天，你還相信一見鍾情嗎？

我們要喜歡上一個女生其實很容易，甚至這輩子你可能會對很多女生有好感，但這些都是你對她的完美幻想。用純理性的方式來思考，你想怎麼可能那麼巧，你喜歡的人，恰好她的一切你都喜歡？

有些男生可能會說，我正是因為喜歡她這個人，所以就能接納她的一切。那在這裡我猜測一下，之所以到現在你還會這麼想，應該是你和她，從來沒有真正在一起過吧！「乍見之“歡”，何“歡”之有呢？最怕是，一廂情願吧。」

所以說，在剛第一次談戀愛的一開始，就盡量不要對自己的另一半抱有過高的期望。你可以說因為喜歡她，喜歡上她的一切，但不要只停留在嘴上。當在她身上看到了你不喜歡的一面時，要知道不是她變了，可能她一開始就是這樣，只是你還沒有發現罷了。

二、期許落空階段（不那麼喜歡了）

正如前面所說的那樣，甭管是你多麼喜歡的女生，也有可能會有一天走到這一步。

隨著雙方對彼此加深瞭解之後，你可能會開始發現一些缺點，對方並沒有自己想像中那麼好。於是你開始面臨一連串的選擇，並且每次選擇都會影響到，你們的感情最終會走向何處：「該繼續？還是放棄？該默默接受、還是抗拒到底？該強迫對方改變，還是自己走出舒適圈？」

在這個階段的兩個人，是最痛苦的時候。因為喜歡與適合，始終是兩件不同的事。你可能是特別喜歡她，但喜歡未必兩個人相處就會合適。感情裡不要總是幻想著，對方會為你做出任何質的改變。因為會改變就會改變，也不需要你去要求什麼，對方會自己理解你的需求，來滿足你的期許。

那要是說發現對方和自己想像中的不一樣，應該要怎麼辦？拋硬幣？

這個意思，不是說讓硬幣決定你們的結局，而是在硬幣拋出的瞬間，其實你的心裡就已經有了答案。這個東西叫做《內心傾向》，適合在你猶豫不決的時候，讓自己學會冷靜分析，找到最適合自己的答案。

三、接受現實階段（依然熱愛）

走在街上，你可能會看到別的情侶之光鮮，可是大多都是表面。能步入到一段穩固長期關係的男女，一定都吃了不少苦頭，至少都經歷過前面的兩個階段。當雙方都真正意識到，另一半有吸引自己的地方、價值，並且能接受不完美的地方，方能久處不厭。就像是看山還是山的三重境界一樣，這就是喜歡的三重境界。

有人可能會說：「很簡單的事情搞得這麼複雜，總結下來不就是一開始你喜歡上一個女生，有一段時間看她不順眼，最後不還是將就過了嗎？」說真的談戀愛本來就不是什麼難事啊～但感情卻是複雜的。這就是我最後想要說的重點，的確即便到了第三重境界的喜歡，甚至已經到了雙方談婚論嫁的地步，也還是會有看不慣對方的可能性。

只不過，這時候的看不慣，已經不再是你非逼著對方，變成自己想要看到的樣子，而是你真真正正的在為她好，希望她能過得更好。

總結：

看完上面的內容，如果現在你已經準備好了，就好好去談一場戀愛吧，享受自己的第一次戀愛，給自己留下一場難忘的回憶。女朋友又不會從天上掉下來，如果你還像從前一樣，重複做同樣的事情，到頭來你也只能得到，你已經擁有的東西。

你相信你的她，就在不遠的未來等你嗎？要知道，奔赴未來最快的辦法，就是你自己去創造未來。希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。我是情感導師，智遠，千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99