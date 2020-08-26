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為了跨國真愛　她省吃儉用跑到銀行要匯款助男友...真相憂喜摻半

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▲阮女帶著11萬元到銀行，準備轉帳給國外友人，機警行員發覺有異，趕緊通報警方前來阻止匯款。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲阮女帶著11萬元到銀行，準備轉帳給國外友人，機警行員發覺有異，趕緊通報警方前來阻止匯款。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名越南籍阮姓女子，日前帶著11萬元準備到銀行轉帳給國外友人，行員機警深覺有異，趕緊通報警方前來阻止匯款；經警方苦口婆心並曉以大義後，阮女終於恍然大悟，驚覺自己受騙；也感謝行員及警方保住了自己的財產。

竹南警方表示，後龍分駐所警員張宗育，於日前擔服巡邏勤務時，接獲後龍1間銀行行員報案，指稱有名女子疑似遭詐騙欲匯款轉帳大筆金額，亟需警方協助，張員獲報後立即前往，到場發現為越南籍阮姓女子臨櫃要匯款約新臺幣11萬5仟元給國外友人。

經了解，阮女之前在網路社群認識1名男子後，對方不斷以噓寒問暖手法，讓阮女覺得找到真愛後，進而謊稱公司經營失利、周轉不靈，要其匯款協助公司度過難關。張員一聽即判定係典型國際愛情詐騙案，立即實施反詐騙宣導，阮女驚覺受騙，對警方及銀行行員的積極熱心非常感激，讓阮女得以保住財產。

竹南分局分局長楊贊鈞表示，民眾網路交友應多加小心，近來屢有國際愛情詐騙犯上網截圖面貌姣好的男性照片，用以做LINE或臉書大頭照與人互動，並謊稱其擁有一般人所羨慕的收入或嚮往的職業，待噓寒問暖，感情漸深後，即謊稱其投資失利或家中有困難或欲買機票來臺見女方等理由，要求對方匯款，女方無力再提供金援後即封鎖消失。

楊也呼籲民眾及銀行行員，若發現有民眾欲匯款大筆金額或於提款機前手持電話聽從對方指令操作，請立即阻止並撥打110或就近派出所報案，警方將提供即時之協助。

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