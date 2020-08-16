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追妹潛規則大公開！專家曝「男生4特質」好感度爆棚...把握住＝女友get

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情侶,男女朋友,兩性,交往,摸頭。（圖／記者李佳蓉攝）

▲專家授4大加分特質，讓男生更瞭解追女生的潛規則。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

文／智遠老師

近期碰到了一個很有趣的問題，我覺得可能也是很多男生在追求女生，經常會出現的疑惑，那麼今天就來分享一下這個主題。

最近有些男生問說：每個女生的心裡，都住著一個白馬王子，比如有「長得帥的、高挑的、有錢的、有才華的、幽默的等等。」100個女生的心裡就有100個白馬王子，畢竟每個女生的擇偶標準也都不一樣，那我到底要怎麼跟自己喜歡的女生拉關係呢？

請繼續往下閱讀...

可能你現在看到上面這個問題，也會覺得非常的匪夷所思 。可是我發現了一個男生在追求女生，很致命的誤區：通常男生都是拼了命的想要擁有「她喜歡」的所有優點，可是卻忽略了「她非常討厭」的致命缺點，也就是一般我們俗稱的地雷區。

就這樣，即便你在追求的過程中，使出了吃奶的精力，卻依舊在原地打轉的狀態。然後，就開始出現埋怨了，為什麼我這麼努力她還是不接受我......等等之類的。

說穿了，『追求女生』就像做一道數學題一樣，只增不減的話，數值只會越來越大。但一直在有增有減的情況下，數值增大或是減小，全在於加減數值的多少，具有不確定性。也有點像是《木桶原理》，短木板決定了我們能否追求成功。

用最簡單的解釋來說，就是我們身上存在的缺點，女生會感到討厭的缺點數量，會決定著我們追求的成功率。所以只要我們優點多、缺點少，在追求上成功的機率也會變大、增加。

『優點越多、缺點越少，機率越大、價值越高、吸引越強。』

至於在優點上的表現，分別為「潛力股、自信幽默、決斷果敢、不要跪舔，這4大加分特質。」下面也跟大家做簡單的說明，讓你更瞭解追求女生的潛規則。

1.成為潛力股

在兩性心理學上說，女生非常需要在兩性關係發展之中得到生存價值、安全感，因為她們需要伴侶給予自己和後代穩定安全的生存環境。簡單來說，就是滿足基礎物質生活的保障不可缺少。有時候別責怪女生現實，這是人家和你基本的生活保障而已，總不能三不五時沒飯吃、一起睡大街吧。

況且，甘願讓本來可以擁有更好生活的女生和我們在一起受苦，這種男生也極少。如果說是暫時沒錢，一定沒有關係，但是要做個優質的潛力股，讓她看到你的上進心、成熟、穩重，才會讓她願意把自己投資在你的身上。比如說，平常除了和女生聊遊戲、生活外，也多考慮一下你對未來的規劃。讓她看到你在為了你們以後的美好生活而努力，相當於無形的承諾，她內心會很有安全感。

2.自信幽默

生活中，有些男生明明長的不帥卻很受異性歡迎。深究下去，你會發現他們有一個共同點：就是有自信、懂幽默。我建議缺乏自信的男生呢，可以用筆把影響自己自信的問題點寫出來。

比如說，對身材不滿意的就應該安排行程去減肥健身，口才不好就多嘗試多講話、訓練自己的說話方式。只有當我們自己變得幽默之後，自然而然才有辦法很自然的跟女生聊天，也就是大家一直說的高情商，在合適的場合說合適的話。

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲受女生歡迎的男生，共通點都是有自信、懂幽默。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.決斷果敢

你可以想一下，在原始時代什麼樣的雄性，才有交配權呢？就是部落首領。一直持續進化到現代，那些群體中的領袖，一樣對女生有著絕對的吸引力。領袖力量就是強者的力量，強者做事就是一定要足夠決斷果敢。在戀愛中的堅決果斷，不是代表大男子主義，而是有什麼事情一起承擔，生活中她不能決定的小事，我們跟女生一起討論交流，來協助她做決定。

比如，當女生和你去一起逛街時，問你買哪一件衣服好看，絕對不要回答“隨便”、“都挺好”這樣的答案。而是給她建議：“我認為紅色比較更適合你”、“你穿格子的那款更顯身材，看起來更有氣質”。

4.不要跪舔

我知道，有些男生為了要追求一個女生，恨不得把自己的心挖出來給對方看。但是在這裡要區分一個觀念，就是『暖男和舔狗』是不一樣的。做一個舔狗也可以很暖，但不能叫做“暖男”。因為所謂吸引女生的暖男，是那些自身條件已經十分優秀的人。他們總是在女生不知不覺的情形下，溫暖了女生的內心，女生會分分鐘被感動的一塌糊塗。

而舔狗呢，一個比一個暖，但女生根本不會感動，直到最後還是被發好人卡。因為，當你決定讓自己成為舔狗的那一刻，你就喪失了自己的人格、選擇權。當人格都沒有的男生，怎麼會吸引女生呢？她怎麼會在意呢？

你要學會相信自己，對自己有自信，對自己所做的每一步都是有用的，量變就是質變的積累，女朋友的出現，就在我們改變的同時自然到來。各位朋友們，一定要先對照自己的問題，才能有則改之無則加勉唷～

總結：

說個最膚淺的舉例：比如她明明喜歡的就是有錢的男生，而你卻總是以一副窮酸樣出現，你喜歡的女生，怎麼會多瞧你兩眼呢？雖然在和女生，還不太熟悉的情況下，我們都不能準確的判斷出，她心中喜歡男生的模樣，但是追求她的時候有一點是正確的，那就是一定要讓她對你不斷的增加好感。

戀愛中的加分項，雖然不是女人在考核男人的唯一標準，但是在心中肯定也是有一定的份量，戀愛中的女人，在心裡都會默默的為男人評分，當分數小於女人內心理想值之後，她們就會遠離這個男人，尋找下一個對象。

但其實，我們男生也是相同的。就像你會去追求一個自己不喜歡的女生嗎？然後勉強自己跟她在一起嗎？你會快樂嗎？最後提醒：追女生，不要老是抱怨這個那個的，也別總妄想著懶蛤蟆也能吃天鵝肉，那種場景只會出現在童話世界裡。

所以還是要現實一點，看看自己身上有沒有什麼“特質”，是可以讓自己在追求女生的過程，可以為自己持續加分的。若是你已經有了，那麼恭喜你，若是沒有，那就趕緊學習學習。

希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

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