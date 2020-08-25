PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

▲因為翹腳被懲處。（圖／翻攝自台鐵家族）

記者周亭瑋／綜合報導

一名攝影師日前恰巧捕捉到「台鐵司機翹腳」的畫面，於是發文提出質疑，害得司機被追究懲處，後來當事人現身說明事情原委，更委屈控訴「你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼上，你知道嗎？」事件引爆網友怒火，大嘆正義魔人已成為社會亂源。

司機大哥指出，照片拍攝當天大雨時下時停，他們開著機車頭在新左營轉頭完畢連掛後，他便進到運轉室報到、蓋章，「剛進去時還沒下雨，結果要出來時下起傾盆大雨，出庫時間已到...不能拖，我也只能衝回機車頭上。」

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由於司機全身濕透，連內衣內褲也沒能倖免，所以他只好把鞋襪全脫掉，但褲管仍不斷滴水，椅子、地板已積了一攤，「我試著把腳翹起來，放在冷氣控制箱上，因為上面的熱氣能烘褲管，上方也有小電扇可以吹乾。」

▲司機大哥道明原委。（圖／翻攝自台鐵家族）

他表示，助理工作是確認號誌與紀錄，坐姿如何是不會影響工作的；相反的，柴電老車頭常常漏電接地，「我濕淋淋的雙腳踩在積水的R魯鐵地板上，無疑是自殺，只要司機油門加上去，馬達開始激磁運轉，電流有多大你知道嗎？馬達萬一接地漏電，請問我兩個兒子的大學學費、生活費誰付？你以為我這樣翹腳，會像你在家翹腳看電視一樣舒服嗎？我單純是為了乾燥與安全，這樣坐難過死了！」

真相曝光後，大票網友紛紛替司機抱不平，直呼「真的是吃飽太閒」、「辛苦了！司機員大哥」、「這就像警察吃飯買東西不能穿制服一樣，會被外人覺得警察怎麼在爽，都不知道他背後已經值勤多久了」、「這真的造孽」、「台鐵高層們，希望你們可以知道前因後果後，再做出適當的處置」、「看了好心酸」。