　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲PO翹腳照公審「台鐵司機遭懲處」　真相神反轉超心酸！網罵翻：造孽阿。（圖／翻攝自台鐵家族）

▲因為翹腳被懲處。（圖／翻攝自台鐵家族）

記者周亭瑋／綜合報導

一名攝影師日前恰巧捕捉到「台鐵司機翹腳」的畫面，於是發文提出質疑，害得司機被追究懲處，後來當事人現身說明事情原委，更委屈控訴「你的嗜好興趣，是建立在我們工作者的處分恐懼上，你知道嗎？」事件引爆網友怒火，大嘆正義魔人已成為社會亂源。

司機大哥指出，照片拍攝當天大雨時下時停，他們開著機車頭在新左營轉頭完畢連掛後，他便進到運轉室報到、蓋章，「剛進去時還沒下雨，結果要出來時下起傾盆大雨，出庫時間已到...不能拖，我也只能衝回機車頭上。」

請繼續往下閱讀...

由於司機全身濕透，連內衣內褲也沒能倖免，所以他只好把鞋襪全脫掉，但褲管仍不斷滴水，椅子、地板已積了一攤，「我試著把腳翹起來，放在冷氣控制箱上，因為上面的熱氣能烘褲管，上方也有小電扇可以吹乾。」

▲PO翹腳照公審「台鐵司機遭懲處」　真相神反轉超心酸！網罵翻：造孽阿。（圖／翻攝自台鐵家族）

▲司機大哥道明原委。（圖／翻攝自台鐵家族）

他表示，助理工作是確認號誌與紀錄，坐姿如何是不會影響工作的；相反的，柴電老車頭常常漏電接地，「我濕淋淋的雙腳踩在積水的R魯鐵地板上，無疑是自殺，只要司機油門加上去，馬達開始激磁運轉，電流有多大你知道嗎？馬達萬一接地漏電，請問我兩個兒子的大學學費、生活費誰付？你以為我這樣翹腳，會像你在家翹腳看電視一樣舒服嗎？我單純是為了乾燥與安全，這樣坐難過死了！」

真相曝光後，大票網友紛紛替司機抱不平，直呼「真的是吃飽太閒」、「辛苦了！司機員大哥」、「這就像警察吃飯買東西不能穿制服一樣，會被外人覺得警察怎麼在爽，都不知道他背後已經值勤多久了」、「這真的造孽」、「台鐵高層們，希望你們可以知道前因後果後，再做出適當的處置」、「看了好心酸」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓！役政署回應了
又有颱風將生成！　明起雨彈炸台「3天降雨熱區」出爐
被問若「北京武力犯台」怎應對？　川普回應了
他爆時力內幕！黃國昌嗆：提我選總統　站上辯論台小英會挫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情低谷快結束了　專家預警備戰只剩30天

安心國旅補助經費8月底就快用完　觀光局擬額度減半、最慘提早結束

疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出

兒子聯絡簿一句話　麻瓜媽媽超毛「不想知道」...網驚：你不孤單

明起西南風雨彈開炸「3天降雨熱區」曝　周末可能又有颱風生成

耀眼寶藍的蘭嶼、安靜淺淡的馬祖、復古墨綠的基隆　徐至宏畫下大海的一天

割包皮後一覺醒來「下面竟黑了」！嚇奔急診室...住院搶救10天險斷根

台南、高屏明有豪雨！農委會籲農漁民加強戒備減少損失

「雖然90歲但是沒關係」　阿嬤作畫排解思念老伴...捐畫義賣

運算未來超能力 　成大敏求智慧運算學院正式營運

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

疫情低谷快結束了　專家預警備戰只剩30天

安心國旅補助經費8月底就快用完　觀光局擬額度減半、最慘提早結束

疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出

兒子聯絡簿一句話　麻瓜媽媽超毛「不想知道」...網驚：你不孤單

明起西南風雨彈開炸「3天降雨熱區」曝　周末可能又有颱風生成

耀眼寶藍的蘭嶼、安靜淺淡的馬祖、復古墨綠的基隆　徐至宏畫下大海的一天

割包皮後一覺醒來「下面竟黑了」！嚇奔急診室...住院搶救10天險斷根

台南、高屏明有豪雨！農委會籲農漁民加強戒備減少損失

「雖然90歲但是沒關係」　阿嬤作畫排解思念老伴...捐畫義賣

運算未來超能力 　成大敏求智慧運算學院正式營運

金與正掌控「北韓權力核心機構」！　南韓曝平壤政府最新動向

【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

苗栗婆婆「3F樓梯狠推媳婦」！見她爬不起來…冷喊：不要裝了　親媽見這幕氣炸

【黃寶慧】慧眼看天下／民主黨全代會刪「一中原則」拜登對陸將比川普更狠！？　吳子嘉：個人背景加上民意基礎，有可能！

疫情低谷快結束了　專家預警備戰只剩30天

家樂福東興店撤後迎來家具館！只租千坪地下室　15年租金逾6千萬

萬華房仲砍運將18刀致死　出庭辯「只想嚇他」...被害家屬怒嗆狡辯

中職／兄弟新洋投雷艾斯二軍再投一場　萊福力已傳接球

安心國旅補助經費8月底就快用完　觀光局擬額度減半、最慘提早結束

每年電費破萬元！「忍痛砸20萬」全換變頻　她一收8月帳單驚呆

生活熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

蘇花盲彎逆向超車　驚悚6秒畫面曝

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

等結帳太久嗆「拎北等你下班」　超商大夜報警曝後續

性感女網紅IG遭停權！19.7萬粉絲歸0

台灣海平面上升速度快　30年後台北車站泡水裡

全台超商傳缺冰塊！兩大業者回應了

新訓合照不買會後悔嗎？大學長3點勸別買

整碗竹筍湯都是螞蟻！　老闆：我有老花200度

更多熱門

相關新聞

台鐵中秋連假搶票大戰9/2凌晨登場

台鐵中秋連假搶票大戰9/2凌晨登場

因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵自9月30日（周三）至10月5日（周一）止計6天，全線加開各級列車總計185列次、加掛車廂529輛次，並於9月2日0時起，開放網路及電話語音訂票。

父女讓座！長輩猶豫...同伴0感恩催促

父女讓座！長輩猶豫...同伴0感恩催促

滷排骨能單買！台鐵再推全新4款聯名鮮食

滷排骨能單買！台鐵再推全新4款聯名鮮食

他殺死情敵法庭表演悔過　更一審改重判無期

他殺死情敵法庭表演悔過　更一審改重判無期

整合路網！林佳龍擬召北北基

整合路網！林佳龍擬召北北基

關鍵字：

司機翹腳公審台鐵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面