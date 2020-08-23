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已婚運將捅殺情敵！法庭表演悔悟秀「拿媽打悲情牌」　更一審改重判無期

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台中高分院（圖）更一審再度判決殺害情敵的簡男無期徒刑。（資料照）

圖、文／鏡週刊

44歲簡裕晉與已離婚的林女交往，林女要求分手，另結新歡文男，2018年11月，被告當著林女面前殺死情敵，全案一審判無期徒刑，二審簡男拿母親打悲情牌，並在法庭表演「悔悟秀」，因此獲得輕判15年。但最高法院發回更審，合議庭認為，被告是在一審判決之後才坦承犯行，而且他從來不主動關心死者家屬，顯見非真心悔悟，據此改判無期徒刑。

判決書指出，已婚的校車司機簡裕晉（44歲）與已離婚的林女交往，但林女覺得介入別人婚姻有罪惡感，要求分手，另結新歡文姓男子，2018年11月，簡男持刀找林女談判，當時文男在場，他醋勁大發，竟當著林女的面手刃情敵，猛刺對方4刀致死。

南投地院審理時，被告否認預謀行凶，僅承認傷害致死，他堅稱是為了切檸檬才買刀，卻在與文男拉扯之際，不小心捅死對方；但法官查出他先買刀之後直奔林女住處，過程不到5分鐘，顯然預謀殺人，依殺人罪判處無期徒刑。

被告不服上訴二審，這次他不再狡辯了，改打悲情牌，簡裕晉自稱是921受災戶，有年幼子女需撫養，他向法官求情說，母親為了他，還到農會作臨時工，為他支付賠償金，而和解喬不攏是因為他們家太窮，付不起對方要求的數目，他看到母親如此辛苦，深深悔悟，因此，二審法官認為，他雖然未與對方達成和解，但有悔悟之心，改判15年，給予自新機會。

但二審判決遭最高法院撤銷，發回更審。最高法院認為，二審只透過卷宗資料以及被告陳述，就認定他已經悔悟而改判，量刑欠周延。

案經台中高分院更一審合議庭審理，法官認為，被告係在地院一審判決之後，自知其辯詞難以讓二審法官採信，才坦認犯行，非真心悔悟，且根據南投看守所接見資料顯示，被告只關心自身之事，不曾主動關心死者家屬，更不見他積極向死者家屬表達悛悔之舉，因此認定他須透過較長時間教化，來矯正他的偏差價值觀與衝動，再度改判無期徒刑，全案仍可上訴。


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