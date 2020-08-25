國民黨肯定開放陸生返台就讀：盼教育部協助檢疫與完整配套

▲教育部開放大陸籍學位生來台就學。（示意圖／記者林世文攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對大學境外新生以及陸籍學位生開放返台就讀，國民黨25日表示，蔡政府終於做出正確決定，並期許教育部再加把勁，協助學生來台班機與居家檢疫地點等後續事宜。

教育部24日宣布，考量目前大專校院境外學位生入境秩序及檢疫情形良好平順，即日起開放19個國家或地區以外的新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸籍學位生來台就學，此次開放預估將約有1萬名境外學位生可申請入境。

國民黨表示，對於過去6個月來和國民黨及黨籍立委一起推動陸生返台事宜的各界朋友，以及因為聲援陸生受到網路霸凌的教師和學生，國民黨對此表達感謝之意。

國民黨表示，教育部決議自109年8月24日起，開放所有大學境外新生以及陸籍學位生返台就學。國民黨除了歡迎和期勉所有來台同學珍惜學習機會外，也要為蔡政府終於對所有境外生展現友善的態度表示欣慰。

國民黨表示，這些學生都是因孺慕台灣高教的品質與特色前來就讀與學習，政府與學校有責任提供相應的友善環境，而非增加其就學成本，在妥善安排之下，相信他們學成返鄉後，也會成為發揚台灣軟實力的尖兵。

國民黨也指出，此前蔡政府的決策反覆，開放時間太晚，甚至趕不及開學，其實已經影響境外生就學權益了，所幸這次教育部安排開放相當縝密，有注意到細節，算是亡羊補牢、為時未晚。

國民黨表示，包括掌握此次開放的預估人數和目前國際航班尚未全面復航的現實，且要求學生必須事前預定合適的檢疫場所完成居家檢疫，以及推估開放後，未來2至3個月平均每日約有數百人依序入境，並請學校啟動安心就學等措施。

國民黨認為，教育部雖然注意到學生的需求，但能否真正照顧到學生才是重點，例如要怎麼讓學生知道相關單位對他們的安排？而教育部既然瞭解目前國際航班班次甚少的情況，且票價與搭機對學生來說恐怕都是難題，是否考慮以包機方式解决學生返台，也應該一併思考。

此外，國民黨建議，從9月起，大專院校內宿舍就不能作為境外生的檢疫場所，即便由教育部或學校統一安排集中檢疫所，是否能夠協調足夠及平價的防疫旅館以減輕學生負擔？這一系列的問題都是學生關心的大事，亟待教育部與學校及早給出體貼的答案，並提供各大學和返台陸生相應的協助。