小明陸生準時開學有望！傳近日將一步放寬境管

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

文／中央社記者賴言曦

陸生和被稱為「小明 」的陸籍子女，因疫情緣故已逾半年未能回台。據了解，政府近日將進一步放寬陸生及「小明」的入境管制措施，讓學生能在開學前及時返校上課。

今年年初，中國大陸爆發2019冠狀病毒疾病（ COVID-19，新冠肺炎）疫情，除返鄉度寒假的陸生外，不少隨父母赴陸探親的陸籍子女因所持居留證件不在政府開放之列，成為大陸委員會主任委員陳明通口中的「小明」。

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隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心先前已陸續宣布，開放應屆畢業陸生及6歲以下陸籍子女入境來台。然而，政府仍未將陸籍學位生，及6歲以上陸籍子女納入開放範圍。

陸委會發言人邱垂正13日曾在例行記者會，針對陸籍學位生開放入境應詢表示，政府沒有排除陸生，有鑒於即將要開學，希望所有外籍生，包含陸生都能在開學前及時返校上課。

知情人士今天表示，為了趕上開學，加上還有14天的隔離期，相關部會皆共同努力在循序漸進、分流分量下，讓包含陸生的境外生能返校上課，而有開學需求的陸籍子女也包含其中，這些放寬措施近日將會公布。至於今天透過專案返台的陸籍子女「樂樂」，據了解，是因其母親身患癌症的緣故，故得以透過探病的名義入境返台。

相關人士也表示，過去這段期間，陸籍子女若有探病、奔喪等人道需求，都會用個案方式，經指揮中心簽准放行後返台。但前述都只是「個案」放行，接下來希望擴及「通案」，讓陸籍子女能返台與父母團聚。

▲首位特准專案入境的陸籍子女。（圖／讀者提供）