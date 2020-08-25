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陸生返台解禁！他卻轉英國攻碩士...只因台灣輿論令人失望

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▲▼ 交大港澳生出關。（圖／交通大學提供）

▲ 港澳生隔離出關，陸生才剛全面開放可返台。（資料圖／交通大學提供）

記者任以芳／北京──上海報導　　　

陸生卡關200 多天後終於解禁！教育部昨（24日）宣布，陸籍學位生可來台就學，包含新生、舊生以及先前開放應屆畢業生，預計有5千多人。目前陸生準備回台情況如何?《ETtoday新聞雲》記者訪問來自上海陸生小青（化名）表示，「考慮之下，決定暫時放棄台灣碩士學位，申請休學，原因是實在讓人等太久，另外，台灣政治和民間輿論讓人失望。」

教育部宣布開放19個國家和地區以外之新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸籍學位生來台就學，預估將有1萬名境外學位生可申請入境。其中，陸生部分有新生跟舊生，加上7月22日率先開放的應屆畢業生，陸生回台估計有5千多人。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部先前政策急轉彎，不少陸生感到失望。（資料圖／記者崔至雲攝）

陸生小青本身是今年應屆畢業生，只差一哩路就能畢業，他卻選擇暫時休學，原因是台灣前陣子政治和民間與論讓人失望。他表示，「原本唸碩士考慮台灣和英國，後來選擇來台就讀，疫情衝擊無法回台，加上近年兩岸氛圍緊張，決定重新申請英國研究所。」

今年七月下旬，小青順利申請就讀英國碩士，九月開學網課也安排好。他也沒放棄台灣碩士學位，疫情期間透過電子郵件與教授多次確認論文，只差少數學分以及最後口試。小青說，「一年半後拿到英國學位，相信疫情也緩和，希望到時候兩岸氛圍也改善，我非常想念台灣同學。」學校教授也很理解，鼓勵英國讀完再回台完成最後碩士學業。

▲成功大學截至10日為止，成大統一由學校接回及自行返校的港澳生總共有173名，並進行防疫「居家檢疫」管理等措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣各大學做好防疫工作，未來輔導陸生「居家檢疫」管理等措施。（資料圖／記者林悅翻攝）

至於其他陸生情況就讀意願是否被影響？另一名接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的北京陸生小陳（化名）分享，「許多陸生早就準備好申請書，台灣教育部消息一出，大家立刻向學校申請返台。」很多陸生都很期待回台念書，台灣方面的同學們也很關心進度，經常傳遞資訊。

之前傳出大陸方面刻意刁難陸生返台，小陳說，「完全子虛烏有，之前認識的陸生還接到上海台辦主動打來提醒大通證過期，一定要去公安局辦理延簽，大陸政府幾乎全力支持陸生返台就讀，從未阻擋過，不懂台灣方面為何出現不實謠言。」反倒是，大家卡在台灣學校因疫情無法給返校通知書，等了快七個月，終於可以辦理回台。

未來，每個月至少百人境外升入境台灣，防疫必須滴水不露。教育部嚴格規定，境外學位生來台必須先取得有效入台證件，先前也要做好居家防疫管理，台來後遵守14天居家檢疫，學校也要配合輔助防疫工作，讓學生們盡快步上正軌上學。

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