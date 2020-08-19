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小明可返台！高中以下共2532境外生開放入境　教育部：每日約50人

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▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲教育部今日宣布今日起高中以下境外生可入境。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（19日）宣布，高中以下學校即日起，可依既有規定向教育部申請各國家/地區境外學生入境，以上皆含陸港澳籍身分學生。教育部次長劉孟奇指出，目前預估高中以下學生境外生人數共有2532人，依據既有經驗，核可簽證速度每天約可入境50至100名入境來，教育部也將依既有規範，做好一切防疫。

劉孟奇說明，教育部考量目前大專校院境外生入境秩序及檢疫情形良好平順，宣布高中以下學校自即日起，可依既有規定向教育部申請各國家/地區境外學生(含舊生及109學年度新生)入境，以上皆含陸港澳籍身分學生。入境學生必須於指揮中心提供之檢疫所、防疫旅館或暑假期間經衛政單位檢核通過之檢疫場所完成14天居家檢疫。

請繼續往下閱讀...

劉孟奇進一步指出，預估境外生需返台的人數共有2,532人，其中越南974人最多，其次為印尼963人、中國大陸206人、緬甸114人、泰國93人、馬來西亞93人、香港11人、澳門3人和其他國家75人。

另外，劉孟奇也說，依據既有經驗，以及受到航班影響，核可簽證速度每天會用一個平穩速度入境，大約每日50至100人，同時也強調，教育部依既有規範做好一切防疫跟檢疫把關。

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