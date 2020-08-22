陸生返台卡關　民調：43％民眾支持回台、無法回台屬政治考量佔48%

▲草根影響力文教基金會製作「陸生返台就學議題」民調。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

陸生無法返台就學已超過200天。草根影響力文教基金會今（22日）召開記者會公布近期民調「陸生返台就學議題」，資料顯示，贊成陸生返台就學的民眾佔43%，有48%民眾認為陸生至今無法返台屬政治考量，基金會呼籲政府盡速開放陸生來台就學，讓學習不中斷。

基金會民調題目包含，限制外籍生及陸生來台就學會影響台灣高等教育的生存發展？不同意比率46%高於同意比率32%；贊不贊成開放陸生來台？贊成與不贊成比率各占43%；限制陸生來台就學是否為政治考量？同意比率48%高於不同意比率38%；認為大陸的新冠肺炎疫情嚴重比率達76%遠高於其他國家；台灣與大陸的關係？希望維持友善關係比率64%高於對抗競爭關係比率15%。

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▲基金會呼籲政府盡速開放陸生來台就學，讓學習不中斷。（圖／記者崔至雲攝）

基金會召集人陳松柏指出，陸生不能來，我國高等教育估一年損失8.8億元，這還不包括陸生來台後帶動的民生經濟，呼籲行政院別再拿防疫安全當擋箭牌，盡快開放5000多名「大明」返台。

台北教育大學前校長莊淇銘怒批，衛福部長陳時中說「教育的事由教育部決定」，但教育部突然政策逆轉，這一切其實是要由行政院拍板，盼政院別再躲。而這次的政策急轉彎，是品德教育的最壞示範，未來不只中國大陸，很多國家可能都會告知學生「台灣會欺騙人家，去那裡念書沒有保障」，衝擊高等教育。

實踐大學前校長陳振貴說明，台、陸雙方都太政治化了，現除舊生，還有655名原本在台就學的陸生選擇在台升學，包括碩士生581人、博士74人，呼籲政府趕快開放，別粉碎他們的台灣求學夢。

私立教育事業協會理事長唐彥博也表示，總統蔡英文上任後推動新南向高教政策，108學年境外生已成長到13萬人，中生占比逐年下降，我國境外生占比4.4％，已贏過日韓，但陸生不能來，影響大學8.8億元學費收入，對學校來說，輕則數百萬，重則數千萬，希望政府在開放「小小明」、「小明」之後，儘快開放「大明」來台。