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京都多所大學收「炸毀校園」恐嚇信！警加強巡邏　禁止學生進校

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▲▼日本立命館大學。（圖／翻攝自推特／@Ritsumeikan_PR）

▲日本立命館大學。（圖／翻攝自推特／@Ritsumeikan_PR）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本京都市多所私立大學近期收到「炸毀大學」的電子郵件，內容指8月26日將炸毀學校，校方已報警並加強警備。

日本產經新聞報導，立命館大學指出，校方22日收到寫著「8月26日12時7分將炸毀京都市內立命館大學等多所教育機構」的電郵。校方已與京都府警方討論如何因應，決定26日關閉京都市朱雀、衣笠2校區及立命館小學。在確認安全無虞之前，禁止師生等進入。

京都的龍谷大學、京都產業大學、京都橘大學等，也收到同樣內容的恐嚇電郵，各大學決定加強校園警備巡邏，有的大學決定禁止學生進入校園。

上月底，大阪教育大學、立命館大學、同志社大學等也收到類似警告。也有人在網路留言或發電郵，指8月25日要炸毀大阪大學、關西大學與關西學院大學等高等院校。

 

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