否認為長榮經營權教唆恐嚇　三子連襟謝國獻發聲明「天馬行空杜撰故事」

▲謝國獻否認2年前教唆黑幫對長榮董事長柯麗卿（中）製造假車禍、射擊辣椒槍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署25日起訴長榮集團三子張國政的連襟謝國獻，涉嫌為了取得董事會投票優勢，教唆傷害、恐嚇長榮老臣董事，謝國獻不滿遭起訴，下午發出書面聲明，強調所謂起訴內容與事實嚴重不符，「受有心人惡意抹黑污衊、天馬行空杜撰故事｣，他將會等收到起訴書後，與律師討論捍衛個人清白與聲譽。

謝國獻被控在2018年底到2019年初，為了阻止長榮老臣柯麗卿、戴錦銓、張榮發基金會董事長鍾德美等3人出席董事會，教唆黑幫製造假車禍、朝柯射擊辣椒槍，還跟監戴，甚至恐嚇鍾「不配合就放火」，雖然謝始終否認犯案，但檢方根據相關事證認定他是幕後教唆犯。

謝國獻得知遭起訴後，發布聲明稿全文如下：

對於今日（8/25）報導本人遭北檢起訴乙案，本人再次聲明從未教唆任何人進行任何不法行為，媒體所載所謂起訴內容與事實嚴重不符。

本人自當選長榮集團監察人一職以來，克盡職責，卻屢屢遭受有心人惡意的抹黑污衊、天馬行空杜撰故事，已對本人及家人的名譽及形象造成嚴重的損害，本人絕不接受。

本人因尚未收到起訴書，待收到起訴書後將會與律師討論，定當依法捍衛個人清白與聲譽。

謝國獻2020/8/25

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