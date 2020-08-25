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金與正若接班…數年內靠「鐵腕獨裁」掌權　證明能比親哥更殘暴

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▲▼北韓,朝鮮,金與正,勞動黨（圖／路透社）

▲北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

北韓最高領導人金正恩前段時間爆出身體出狀況後，親妹妹、北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正交棒的跡象越來越多。專家認為，若是金與正掌權，短時間內可能會利用極權手段來證明自己的能耐，整體政治氛圍會讓她變得無情，「她會證明自己比哥哥、父親甚至是祖父更兇、更殘暴。」

美國陸軍退役上校、保衛民主基金會智庫（FDD）高級研究員麥克斯威爾（David Maxwell）向《紐約郵報》表示，考量到北韓的政治歷史與聲譽，若是金與正掌權，可能會利用鐵腕來管理國家，「現在還沒有任何跡象證明她會完全掌權，但我們都必須假設，每位繼任者都比上一位更糟糕。」

塔夫茨大學（Tufts University）朝顯專家李晟允（Lee Sung-yoon）指出，目前無法斷言金正恩的狀況，「但很明顯的，從3月初以來（北韓當局）已經推出應急計畫，以加強金與正繼承的資格，以便讓她在必要時能夠接管權力。」李晟允形容，金與正野心勃勃且聰明伶俐，確實在殘酷政權的外表鋪上一層柔和的女性色彩。

李晟允說，若金與正真的掌權，在最初幾年北韓的政治氛圍可能會要求她冷酷無情，「她建立信譽、獲得尊重的方式，不是表現的友善，而是在人民面前做一個殘忍的獨裁者，對美國最一個可能發生的核武威脅，她會證明自己比哥哥、父親甚至是祖父更兇、更殘暴。」

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