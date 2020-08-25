300賓士條款？開車妹喊98加滿　店員當場嚇抖「新SOP曝光」...網嘆：創造傳奇

▲賓士哥進站98加滿「結帳變只加300」！（圖／翻攝自爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名賓士駕駛去加油，原本說好98加滿，結帳又改口加300元，引起全台公憤，儘管事後車主解釋，是借車給朋友，仍讓網友氣不過，還疑似演變成砸車鬧劇，而警方介入瞭解，原來是舊照片誤傳。如今搞到每加油站員人心惶惶，一名女網友心疼直呼，對方聽到98加到滿，還忍不住顫抖了一下！

一名女網友在臉書《爆廢公社》透露，上週六（22日）開車去加油時，表明要98汽油加到滿，當下直擊店員身體不自覺顫抖了一下，讓原PO也愣了一下。隨後店員在擋風玻璃貼上一張提醒告牌，接著禮貌複誦3次「98加到滿」，向原PO確認無誤後，對方才趕拿起油槍加油。

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看著店員如此謹慎小心，原PO心疼詢問，「是不是因為前陣子賓士加300事件？」只見店員默默點了頭，不敢多說話，只希望此舉能降低「可能的誤會」可能性！

▲聽到98加滿，加油員還抖了一下！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，掀起大批網友揪心回應，「開賓士，搞得社會慌張」、「我們家附近的加油站很早之前就這樣做了」、「賓士300哥：我創造了傳奇，改變了加油站的規則」、「乾脆改寫單，油種、金額、簽收」、「一個垃X就增加所有人的工作負擔」、「很久就有了～有的會是布，然後套在後照鏡的」、「我都自助，按多少自己訂」、「上次貼了一張在我玻璃上面，站員忘記收，我也直接開走，開到高速公路才發現」。

加油糾紛彷彿成了家常便飯的事，不少網友也碰到類似經歷分享，「還沒300事件，有次去加98，加油員也是除了大聲講98還掛牌子，聽他說...害怕會遇到95要加98的」、「前幾天去加油，跟加油員說95加滿，他還大聲的對同事重複複誦一次，原來是因為賓士事件，真是辛苦他們了」、「我昨天加是一個店員問請問加多少，我說98加滿，結果第二個店員又過來問一次請問加多少？看來他們有在實施策略」、「我遇過加油員都配戴密錄器，我覺得很棒，保護彼此，而且遇到找麻煩的也能自保。再來就是員工們也比較能規規矩矩上班．並不是說加油員都不守規矩，不要在那邊想扭曲意思」。

▼網友感嘆，加油站員「聞98加滿色變」！（圖／翻攝爆廢公社）

