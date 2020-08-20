翻版C300！賓士姐「油錢甩地」露跩臉...他彎腰撿錢惹心疼　神祕4秒藏真相

記者曾筠淇／綜合報導

「C300賓士哥」因為加油事件遭到外界大力抨擊，後續輿論仍持續發酵中，不料日前竟又出現了類似事件。一名網友PO出翻版賓士姐的荒唐行徑，當事人坐在賓士內的副駕駛座，她等到男駕駛人加滿油後，竟將錢直接甩在地上，甚至露出不屑的樣子。貼文一出，引發不少網友留言撻伐。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，「我不知道現在開個賓士就可以這樣捏，水準這麼好哦，加個油，錢丟地上。」原PO描述影片畫面，當時坐在副駕駛座的女客人伸出手，都還沒等到服務員接過去，竟直接將加油的費用往下甩，丟完錢後，甚至還露出一臉不屑的樣子。

原PO強調，這件事情與下車的男客人無關，但對於女客人的行為還是感到相當不解。至於加油的服務員雖然無奈，但也只能摸摸鼻子，蹲下來將錢撿起。

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▲加油站的服務人員彎腰將錢拾起。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「這台賓士要跟上6669的腳步了」、「替6669擋子彈的嗎」、「到底是有什麼毛病啊？幫6669抓交替嗎」、「想紅用錯方法」、「沒禮貌，手怎麼了」、「這跟開什麼車沒有關係，這是個人素質問題」、「跩屁啊！沒有油，再貴的車都是模型而已啦」。

▲▼女副駕將手伸出窗外4秒鐘。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不過仔細看影片的話可以發現，坐在副駕駛座的女乘客從影片的00:09處就伸出手，拿了大約4秒之久，在00:13處才將錢往下丟。由於影片聽不見雙方是否有其他對談，所以加油站的服務員當下為什麼沒有立刻收錢、做出反應都是未知數，事件的來龍去脈也是羅生門，但無論如何，將錢甩在地上的行為還是相當不可取。