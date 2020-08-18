「車牌6669」變都市傳說！苦主怨丟臉...網吵翻：一堆Benz跟BMW不分的

▲許多6669的苦主留言喊+1。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

「C300賓士哥」因加油事件被大肆抨擊，儘管車主出面滅火，輿論仍持續發酵，就連足跡也不斷被公開，如今「車牌6669」在路上更成為焦點，就有苦主猶豫是否該換車牌，一席話掀起熱議，有的網友笑他蹭熱度，但也有不少人擔心，真的有可能掃到颱風尾。

賓士哥日前到新北樹林區一間加油站加油時，原說好「98加滿」，結帳時改稱只付300元，不認帳就溜掉，惡劣行徑引起公憤，而當事車也因此成了網紅車，一舉一動都被民眾找碴，甚至拍照po上網。

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一名車主在「爆廢公社二館」貼出照片，只見他雖然是不同的高級車款，但車牌數字相同，也剛好是白色的，這讓他不禁大吐苦水，「不是啊...6669吵得沸沸揚揚的，我是不是應該要換車牌，這號碼真的很丟臉。」

▲有民眾目擊，該賓士車違停45分鐘以上。（圖／翻攝自臉書／我是三峽人 iSanxia）

話題引來大票網友留言，一派人覺得原po多慮了，「重點是C300」、「沒關係你的看起來是BMW」、「X4沒差吧」、「主要是6669的c300，不用想那有的沒的」、「根本沒人在乎你好嗎」、「放心...你那一看就是米漿，目標錯誤」、「加油有加滿有付錢就ok」。

當然，另一派網友認為，還是小心為上，「哈哈哈哈哈，也有被掃到的感覺+1，這個尾燈...是另外那個逼嗎」、「小心玻璃啊~，酸民很多Benz跟BMW不分的，砸了才說怎麼少一個字」、「怕被誤認還是換掉好，不然停路邊會不安心」、「6669的苦主+1，慶幸當初不是買賓士」、「6669這颱風尾掃的真兇」。

許多人也忍不住笑虧，「從此以後6669車牌號碼沒有人要掛」、「今天去接小孩時，看到一台6669馬上眼睛睜亮，結果是白色CRV」、「＋300的傳說持續著」、「超紅的牌」。