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賓士300哥慘遭報復！後車窗玻璃「整片爆裂」　網上1張照片瘋傳

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲C300哥的後車窗遭砸破。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一輛C300賓士近日加油時，原說好「98加滿」，結帳時改稱只付300元，不認帳就溜掉，事件讓許多網友氣炸還展開肉搜。沒想到事件持續發酵，車主不管是開下八德的交流道，還是在環狀線捷運下等紅綠燈，甚至在三峽路邊違規停車，行蹤都遭路人曝光。現在更有人在臉書《爆廢公社》貼出照片，表示這位300哥的車被砸了，照片一出再度引發爭議。

本站近日報導《進站98加滿「結帳變只加300」！賓士哥強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了》，這輛C300賓士因為加油事件成為眾矢之的，所到之處都會有人拍照曝光蹤跡，甚至有網友在PTT發文調侃「把全台灣開C300的車主臉都丟光了，變成開C300比開小鴨還要慘」、「今天被搜出來，他在八德的交流道、他在環狀線捷運下等紅綠燈、他在三峽路邊違規停車。」

請繼續往下閱讀...

結果就有人在臉書社團貼出一張LINE群裡轉傳的照片，只見一輛白色C300的後車窗玻璃整片破掉，看看車牌號碼，雖然最前面的一碼沒有被拍進照片，但7碼中的後面6碼完全符合加油事件的C300，讓網友不禁聯想「300哥……被砸了」，不過並不確定玻璃破掉是人為，還是車主自行出意外。

另外，也有人發現，照片拍攝時間是晚上，但17日早上有別的網友上傳C300在國道上塞在車陣中的畫面，「咦？今天不是還被拍到上路」、「他不是早上在國道嗎？」但不管照片真實性為何，不少網友都覺得現在這樣形同監視的情況，似乎已經太失控，「太誇張了！過頭了，應該把砸的人抓出來」、「台灣有點私刑過頭了」、「做事比他還惡劣的大有人在，也沒看大家這麼嗨，這有點過了。」

對此，三峽派出所回應，這張其實是今年3月份的舊照，當時該車主在本轄介壽路一段與長泰街口與朋友發生口角糾紛，遭朋友一時氣憤打破後車窗玻璃。

▼有網友17號看到C300明明完好無缺地出現在國道上。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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