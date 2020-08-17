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賓士哥加300害慘！加油站員工爆被下令「多問3字」...他進站一聽心酸酸

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▲進站98加滿「結帳變只加300」！賓士強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲賓士車主最後緊急出面解釋「車子是借給朋友開的」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾羿翔／綜合報導

一輛C300賓士近日到加油時，原說好「98加滿」，結帳時改稱只付300元，不認帳就溜掉，事件讓許多網友氣炸還展開肉搜。沒想到事件持續發酵，就有網友16日在「爆廢公社」表示，他剛去加油站說要「98跳停」，結果站內員工說「好，98跳停，確定嗎 ?」。該網友後來好奇再問，為何後面要加「確定嗎？」得到員工的解答後，讓他心想加油員真是辛苦了！

根據貼文內容指出，加油站員工解釋，會多問「確定嗎」，是因為前2天的賓士加300事件，公司說現在都要再三確認。該網友後來則向加油站員工說，「好的，我確定加滿，謝謝！辛苦了！」文末，這位網友也透露，心裡突然有個感觸，覺得那個加油凹300的那個人頭殼壞掉，然後又把C300弄臭了。

請繼續往下閱讀...

▲網友對加300賓士車展開肉搜。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友對加300賓士車展開肉搜。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出引起網友討論，許多人聲援加油站員工，「為了防奧客，還有不必要的麻煩，真的難為工讀生」、「之前做過加油站，有時候多確認個一兩次，客人就會不耐煩」、「背密錄器上班好了」、「會在加油站打工的真的都是辛苦人，請大家不要欺負他們」。也有人有不同聲音，「我都自助加，愛怎麼加就怎麼加，還能折價」、「我都自助加油」。

追溯整起事件，是發生在新北樹林區一間加油站，14日上午8時33分，一男開著白色賓士進加油站說要「98加滿」，最後結帳時卻突然翻臉不認帳，堅稱「只要加300元」，1509元的油錢最後只付300元，女工讀生被迫淚吞下1209元差額。

▲▼加油站。（圖／記者何雨忠攝）

▲車主最後雖繳清加油款項，但仍止不住網友怒火。（圖／資料照，示意圖。）

事件後來引發許多網友公憤，車主最後緊急出面解釋「車子是借給朋友開的」，甚至也繳清了加油款項，但仍止不住網友怒火，有人就展開肉搜，讓這輛賓士瞬間變成「網紅」，不論停在哪裡，都會被眼尖的網友找出來，拍照上傳到臉書。

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