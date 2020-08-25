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蘇花盲彎＋雙黃線超車！駕駛油門一踩險變超渡　驚悚6秒畫面曝光

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓網友24日在臉書「爆料公社」PO出一段影片並表示，當天中午12時許有一輛藍色轎車行經蘇花公路一處盲彎，竟然跨越雙黃線超車，結果險些和對向的砂石車撞上，驚險瞬間只有6秒鐘。網友們看完影片也紛紛留言調侃，「差點晚7天回家」、「超車不成就變超渡了」。

影片一開始，一輛藍色轎車原本好好跟在一輛大車後方，大約35秒之後進入一處彎道，駕駛認為超車的時機到了，於是油門一踩、跨過雙黃線，加速切入對向車道，結果6秒之後又立即想切回原車道；原來對向車道正好有一輛砂石車駛來，幸好雙方車速並沒有太快，只是發生一點小擦撞。

請繼續往下閱讀...

蘇花盲彎+雙黃線超車，駕駛6秒險變超渡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲藍車駕駛決定衝了，一彎過去差點登出人生。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

蘇花盲彎+雙黃線超車，駕駛6秒險變超渡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

PO出影片的陳姓網友表示，他不是車主本人，分享這段影片是希望大家開開心心出門、平平安安回家，不要在山路而且又是盲彎的路段違規超車，否則不僅害到自己，也可能會害到別人，「求砂石車司機心裡的OS！」

其他網友看完這段1分02秒的驚險影片，也紛紛留言調侃藍車駕駛，「彎中雙黃超車，聰明點就是直接衝下山」、「彎道超車小心當不成拓海變填海，哦不！是填土」、「差點晚7天回家」、「超車不成就變超渡了」、「到底是誰給他的勇氣」。

▼幸好砂石車司機反應夠快，才沒有發生嚴重車禍。

蘇花盲彎+雙黃線超車，駕駛6秒險變超渡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼車主趕緊把車開到旁邊。

蘇花盲彎+雙黃線超車，駕駛6秒險變超渡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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