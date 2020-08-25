印度5層樓建築突垮「60人受困18傷」　疑雨季大水沖刷地基

▲建築倒榻後，當地救援社群已進行開挖作業。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度西部馬哈拉施特拉邦 （Maharashtra）24日晚間發生意外，一棟建築嚴重垮塌，將近60人受困內部，另有18人因此受傷。

CNN引述印度國家災難響應部隊 （National Disaster Response Force）報導，部隊長官斯里瓦司特瓦（Anupam Srivastava）指出，賴加德縣內的馬哈德市（Mahad）一處5層樓高的建築坍塌，部隊已派遣3個小組前往救援，預計在當地時間周二（25日）清晨抵達現場，到時「才會更清楚情況」。

▲倒塌事件引起全國關注。（圖／路透）

馬哈拉施特拉邦首長撒克里（Uddhav Balasaheb Thackeray）隨後推文承諾，政府將提供所有援助，加速救援行動。內政部長沙阿（Amit Shah）也發推指出，建築倒塌是一項悲劇，已經聯繫相關部門盡可能提供協助。

據了解，該棟建築倒塌原因可能是連日大雨導致地基移位，最終破壞結構。數世紀以來，南亞農業依賴每年6月到9月到來的季風和雨水耕作，但大量水氣造成的洪水也屢屢重創當地，造成人命與數十億的經濟損失。

印度西南方的喀拉拉邦（Kerala）在今年的雨季，已有小孩在內至少43人，因本月稍早大雨造成的山崩、滑坡而死。