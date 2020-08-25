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連3天豪雨熱區出爐！2縣市大雨特報　彭啟明：周末可能有颱風冒出來

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲張承傳指出，目前菲律賓東方海面有些雲簇擾動，模式模擬有機會慢慢增強，但走向變數還比較大。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市大雨特報！中央氣象局預報員張承傳表示，周三至周五西南風增強，中南部有局部大雨或豪雨發生機率，北部、東北部午後也有局部大雨發生機率。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周末菲律賓東方海面可能有颱風會冒出來，下周天氣有不確定性。氣象專家吳德榮則說，最新歐美模式模擬周五菲律賓東方海面巳有熱帶擾動發展。

●大雨特報：

請繼續往下閱讀...

高雄市、屏東縣

●今高溫區域：

【橙色燈號】38度以上
台北市。

【黃色燈號】36度以上
苗栗縣、基隆市、新北市、新竹縣、桃園市、台中市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣。

▼氣象局對11縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局今天（25日）清晨對高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今高屏地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今西南風影響，中南部有些短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其中在南部的降雨範圍較廣且時間較多，而中部則較為局部；至於其他地區為多雲到晴，午後山區及東北部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，除南部因雲多下雨高溫約31至33度外，其他地區高溫可來到34至36度，其中在台中以北、東半部及金門局部地方高溫可以超過36度，台北盆地內更有局部38度以上高溫發生機率。

▼高屏大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周三至周五西南風慢慢增強，水氣增多，中南部有局部大雨或豪雨發生機率，北部、東北部也轉為整天性降雨，午後也有局部大雨發生機率；周六西南風慢慢減弱，降雨較趨緩，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區則轉為午後雷陣雨為主。

彭啟明24日在「兩分鐘報天氣」提到，要注意菲律賓東方海面「還是滿熱鬧的」，已經有些預測還是有颱風會冒出來，大概可能在周末生成，雖然現在路徑看來不會到台灣，但不排除各種可能性存在，下周天氣有不確定性。

對此，張承傳指出，目前菲律賓東方海面有些雲簇擾動，模式模擬有機會慢慢增強，但走向變數還比較大，後期路徑分歧度仍大，還要再觀察2、3天。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬周五菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但兩模式模擬的位置及路徑（紅虛線）差異不小。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬皆顯示，周五菲律賓東方海面巳有熱帶擾動發展，但兩模式模擬的位置及路徑差異不小，模式仍在調整中，應繼續觀察。

至於今年8號颱風「巴威」未來動向，吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今巴威東側太平洋高壓逐漸增強並向北擴展，導引氣流將其轉往北北西再轉偏北，撲向北朝鮮與大陸東北交界一帶，而巴威的強度將於周三達最高峰，挑戰今年最強紀錄。

吳德榮說，今持續至周五，台灣受巴威引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、雨量加劇的趨勢。

吳德榮進一步分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西南風影響，天氣不穩定，迎風面的南部有陣雨或雷雨，並有較大雨勢，中部則略受影響，其他地區晴朗炎熱；周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，影響加劇，迎風面南部、中部有強對流發展，應注意防範其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），其他地區也有降雨機率；周六至下周一西南風減弱，水氣略減，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

▼吳德榮說，巴威強度將於周三達最高峰，挑戰今年最強紀錄。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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