陳時中鬆口：新冠肺炎「流感化可能性高」　指揮中心已模擬防疫

▲衛福部長陳時中受訪談時事。（圖／翻攝東森新聞）

記者嚴云岑／台北報導

防堵新冠肺炎是否需入境普篩，兩派說法僵直不下。但原本採入境強制篩檢的德國，因實驗室量能崩潰，為避免排擠醫院檢測需求，將於近期停止政策。對此，衛福部長陳時中回應，對於德國入境普篩造成防疫負荷，後續還有待觀察。他也首度鬆口表示，新冠肺炎流感化可能性高，但都在模擬範圍內。

德國8月8日起強制規定從美國、俄羅斯等高風險國家返國者，入境後3天內需接受公費篩檢，目前每週檢測數量已達87萬5000件，造成檢驗實驗室量能不堪負荷。

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德國政府近期急煞車，將全面停止入境篩檢，改由居家隔離14天，並在隔離5天後進行自費篩檢，如果檢驗為陰性，就可提早出關。

陳時中表示，每個國家都會根據自身量能、盛行率以及醫院容納情況制訂政策，德國入境普篩是否造成防疫負荷？後續還有待觀察。

近期指揮中心陸續開放境外生、陸生來台，被問到一次增加4000多人入境，是否會增加防疫壓力？陳時中回應，「防疫壓力隨時都在」，但會依據能承受壓力逐步開放，希望能把管理範圍做到最好。

陳時中另強調，入境普篩並未考慮到偽陰性、偽陽性造成的結果，以及後續處理是否能夠承擔，台灣就是很難強調承擔後果，才決定不去普篩。

「目前看來，新冠肺炎流感化的情況越來越高。」陳時中話鋒一轉提到，但過去流感對於防疫、疫苗施打都有經驗，如果真的流感化，有都在模擬範圍內。

不過，他也強調，「現在講這個東西言之過早」，過去曾有兩派分析，一派是病毒SARS化，造成嚴重致死率，另一派是流感化，而現在看來流感化可能性越來越高。

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