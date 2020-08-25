蘇花雙黃線盲彎逆向超車！砂石車險「騎上去」　駕駛最高罰1800+記點

▲藍色轎車在蘇花公路一雙黃線盲彎處，逆向超車害砂石車差點「騎上去」，網：找死、鬼月趕投胎！。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花公路南澳路段一雙黃線盲彎處，24日跟在遊覽車後方一藍色轎車，竟逆向超車，超車時對向車道駛來砂石車，藍色轎車緊急打橫煞車，差點被砂石車「騎上去」，驚險畫面讓人捏冷汗，網友開轟：「找死、鬼月趕投胎！差點就趕上今年的普渡了、當砂石車司機塑膠的噢！」警方將進行告發黃姓駕駛，處600至1800罰鍰（並違規記點1次）。

蘇澳分局南澳分駐所24日中午12時31分許，接獲報案於宜蘭縣南澳鄉台九線119.4公里處，發生營業大客車與自小客車擦撞交通事故。經調查該自小客車黃姓駕駛人行經台九線（北上119.4公里處）時，欲從前方詹姓駕人所駕駛之營業大客車左後側超車，並為閃避對向砂石車，才發生交通事故。雙方酒測值皆為0，幸均無人受傷。

蘇澳分局呼籲用路人行經蘇花路廊時，切勿逆向行駛、保持安全距離，以免發生交通事故。如有違規情形，警方將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款（不依規定駛入來車道）進行告發，違規人將處新台幣600-1800罰鍰（並違規記點1次）。

驚險畫面被PO網後，網友表示：「雙黃線禁止超車 更何況是盲彎 不要命了」、「像烏龜一樣縮回去了哈哈哈」、「很急？地上雙黃線沒看到？眼睛瞎了？」、「找死不要害別人」、「這種人駕照應該要被吊銷，永久不得考領」、「盲彎超車=白七」、「地板是雙黃線你是衝三小，趕投胎也不要拖人下水好嗎？話說你怎麼沒死，死了就少了一個禍害」、「差點就趕上今年的普渡了」、「當砂石車司機塑膠的噢」。

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