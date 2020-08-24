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申請補助「標案偷跑」？彰化衛生局做「216萬血清抗體調查」　勞動部說話了

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▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣府7月向勞動部提案，要做移工血清抗體檢測。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

勞動部今天表示，彰化縣政府7月向勞動部提案進行移工血清抗體檢測，此案8月核定，與萬人普篩案不同；但彰化並未告知6月已有相關標案一事，待釐清後不排除停止經費補助。

媒體報導，彰化縣政府在今年6月已有「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」標案，其中包含勞動部勞動力發展署補助彰化縣政府辦理移工檢測武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）血清抗體檢驗含試劑費。

請繼續往下閱讀...

勞動部次長林三貴表示，移工檢測計畫是彰化縣政府7月24日向勞動部提出針對移工血清抗體檢測研究案經費補助，目的為針對移工血清武漢肺炎病毒進行的流行病學抽樣研究，提供防疫政策研擬參考。

林三貴指出，由於彰化縣政府區域內產業移工密度很高，因此想對移工血清抗體檢測，與萬人普篩案不同；勞動部就安基金基於促進國民就業、勞工福祉、移工管理等前題下，8月3日同意彰化縣政府的計畫。

林三貴說，之前彰化縣政府在此計畫會議上並未提及6月標案一事，如未經核定即辦理採購，將待釐清後不排除停止經費補助。

林三貴強調，有明確告訴彰化縣政府，只要涉及防疫的部分，都依程序要通報給中央流行疫情指揮中心；另外計畫在審核後也有告知指揮中心，彰化縣政府要做這件事。

勞動部表示，根據研究計畫內容，研究樣本僅為1600名，占彰化移工總數約5萬7000名中的2.8%，並非普篩。預計109年度辦理1000名，經費141萬5689元；其餘抽樣的600名及經費預計於110年辦理。

勞動部說，據了解，因人力及試劑問題，目前彰化縣政府尚未開始執行計畫；其他縣市也未提出類似計畫需求。

 

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