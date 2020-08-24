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萬人驗抗體報告喊卡！台大公衛吐「常規」內幕：同儕意見不同

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▲▼台大公衛院長鄭守夏。（圖／記者嚴云岑攝）

▲鄭守夏認為，站在學術研究立場，計畫有必要也該做。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者許展溢／台北報導

「彰化萬人血清檢測」6月啟動的新冠肺炎血清抗體調查，原本預計明天（25日）公布期中報告，卻臨時喊卡，引發各界議論。台灣大學公共衛生學院院長鄭守夏接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，站在學術研究立場，此計畫有必要也該做，但常規的公布是「完成計畫接受同儕嚴格審查」，期刊刊登後，再公開發表，除非是危及到民眾，否則現在都沒完成，為何要急著公布。

鄭守夏提到，此計畫是台大公衛學院前院長詹長權和彰化縣衛生局去做的，這種計畫非常多，其他老師不會知道詳細狀況，若站在「學術研究」，去了解台灣社區新冠肺炎疫情高或低，這個研究是有必要也應該做的。對於研究結果公布，鄭守夏說，常規做法是研究做完，會先發表在學術期刊，發表過程，被同儕嚴格審查，刊登後再被公布，他認為這該做，但不用這麼急，除非危及民眾，並說現在也才做到「期中報告」，也就是才做一半，為什麼要這麼急。

請繼續往下閱讀...

鄭守夏透露，這些事院內老師都有不同意見，有人支持、有人反對，光8月1日前辦很多場記者會，大家就有不同看法，重點是站在學術立場，是要鼓勵不同學者有不同說法，因為建構模型不同推測下結果不同，大家都相信自己是對的，但是百分百肯定，也鼓勵有不同意見發表，指揮中心要採取哪個方案則是他們選擇，只是後續就要去負責。

至於是否普篩爭議？鄭守夏強調，以最近發展，指揮中心和學者意見不同，透過媒體溝通，對社會和大眾都不是好事，指揮中心應思考溝通管道是否有無更順暢，是不是要有機制可以接受不同意見學者，大家都是為台灣好。

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