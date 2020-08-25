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「萬人血清」試劑驚傳用陸貨！　彰化衛生局公布來源：台大提供

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▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化萬人血清檢測期中報告喊停。（圖／資料照） 

記者許力方／綜合報導

彰化衛生局與台大公衛學院合作，6月啟動「萬人血清抗體」檢測調查計畫，期中報告原定25日就要公布，台大公衛23日緊急喊停，指揮中心認為「如果有任何不能公布的理由，也要對外清楚說明」，沒想到又有網路謠言指檢測試劑來自大陸，但根據衛生局啟動計畫的新聞稿，試劑其實是來自瑞士大廠。

萬人調查計畫是由台大公衛學院與彰化縣衛生局、彰化基督教醫院及中央研究院合作，為國內第一個大規模的血清抗體調查計畫，預計要在彰化檢測1萬人，目的在了解社區新冠病毒感染現況，評估不同暴露條件下的感染風險，同時為疫苗、治療方法方向提供參考的有力科學依據。

▲▼彰化萬人血清抗體檢測調查。（圖／彰化衛生局）

▲▼彰化萬人血清檢測期中報告喊停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛生局在調查啟動新聞稿中強調，試劑是由台大提供「瑞士大廠進口」。（圖／資料照、記者唐詠絮翻攝）

衛生局在啟動計畫新聞稿中提到，檢測由台大公衛提供試劑，進行新冠病毒血清抗體檢測，檢測對象為高危險群五類群體。檢測所採用試劑為瑞士國際大廠開發，目前已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權（EUA）及台灣TFDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。

檢驗原理為電化學發光免疫分析法（Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA），其分析原理與早期 ELISA類似，因透過冷光呈色所以較ELISA靈敏度高。該試劑仿單說明，該試劑特異性（specificity）為99.81%、於患者 PCR確認陽性後14天靈敏度（sensitivity）為100%。

衛生局將分批通知符合受檢資格民眾，採檢方式分為醫療院所自行採檢、到點設站、配合萬人健檢採檢及至衛生所採檢等方式。其中醫療照護防疫人員，預計於6月底完成；另外，確診個案及接觸者部分、居家檢疫者、居家關懷者及家屬、長照據點長者及工作人員，預計於9月底完成，期中報告預計8月25日要發表。

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