金融業製造「紓困孤兒」！全國工總陳杰：紓困4.0勢必要推動

▲中華民國全國總公會理事長陳杰認為紓困4.0勢必要推動。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

「紓困要接地氣，才能照顧勞工」中華民國全國總工會理事長陳杰24日受訪時語重心長的說，政府推動紓困立意很好，但是執行面政府應該要更加重視，金融業者「在商言商」，反讓紓困造成反效果，未來「紓困4.0勢必要推動」，但必須深切的檢討執行的方式，讓「尊嚴勞動」不再只是一句口號。

中華民國全國總工會目前有45個會員工會，包括職業工會(聯合會)、各縣市總工會(聯合會)、產業工會(聯合會)、企業工會(聯合會)等等，會員人數約3,百萬餘人，今年國內受到新冠疫情的影響，紓困有條件受限制，使得不少勞工及中小企業至今仍無法申請。

▲中華民國全國總公會理事長陳杰認為紓困4.0勢必要推動。（圖／中華民國全國總工會提供，以下同）

陳杰不諱言的說，政府推動紓困立意很好，但是執行面政府應該要更加重視，因為有部分需要紓困的人卻借不到錢，因為有些許金融業者在意於「在商言商」，這樣的紓困反而造成了「紓困孤兒」。

陳杰進一步指出，政府良好的立意卻疏忽了執行面，紓困4.0勢必要推動，但必須深切的檢討執行的方式，勞工與企業是生命共同體，企業能生存，勞工才有飯吃，讓中小企業能真正受益，以保障勞工就業，另外也堅決不能調漲勞保費及健保費，落實真正照顧勞工，讓「尊嚴勞動」不再只是一句口號。

陳杰表示，政府敲板定案明年1月1日起月薪由23800元調高200元，到24000元；時薪由158元調高為160元，調幅歷年來最低只有0.84%，這與他當初向政府建議要求每年調漲5%相去甚遠。

陳杰認為認為基本工資調整，繁榮時未共享利潤，疫情衝擊卻要勞工共體時艱，資方每年都說不能調漲，今年因疫情影響，調整史上最低，企業獲利的提升並未轉化為勞工薪資的成長，代表人民購買力的「實質薪資」成長幅度在2002年後就與實質GDP脫鉤，導致勞工薪資水準長期陷入停滯，民眾卻絲毫感受不到生活壓力有所減輕的現況。

陳杰也提醒政府，調升基本工資亦是提高勞工消費力，即可增加民間消費支出，民間消費支出成長為一國經濟成長動力之一(GDP=消費+投資+政府支出+出口-進口)，故民間消費增加可提升經濟成長，另搭配政府紓困，減緩疫情對經濟衝擊，讓經濟持續成長，勞資雙方衡平政策，共享經濟果實，是政府責無旁貸的責任。

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