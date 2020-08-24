彰化縣再花216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應

▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台大公衛中心舉辦萬人血清抗體檢驗臨時喊卡，彰化縣6月底有「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」發包216萬元標案。衛生局強調，此案受勞動部委託，不是「萬人血清檢驗」的一部分，也經過勞動部正式請示中央疫情指揮中心同意備查。不過，勞動部表示，此案是8月才核定，還需要進一步釐清。

衛生局指出，新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案，預算總金額為2,16萬1,500元，共包括有3大部分，第1項是勞動部勞動力發展署補助辦理「109年移工新冠肺炎狀況分析研究」外勞移工新冠肺炎血清抗體檢驗含試劑費；第2項為疾管署及哈佛大學「卡介苗用於預防老人武漢肺炎重症之隨機對照試驗」血液常規及生化免疫試驗檢驗含試劑費 ；第3項是武漢肺炎血清抗體電化學免疫分析法委託操作檢驗費。

彰化縣衛生局表示，這個標案的執行對象以外籍移工為主，包括新進移工，或是現行移工返國後再入境800案；以及在國內現行移工部分估計抽樣800人，全數採用血清抗體檢驗方式來進行。

彰化縣衛生局強調，當時為了配合外籍移工和BCG計畫時程及進度，簽辦採購標案時，先由縣府預算經費支應，後續經費俟勞動部勞動力發展署及疾管署與哈佛大學「卡介苗用於預防老人新冠肺炎重症之隨機對照試驗」計畫補助經費核撥後，再由補助計畫支應。

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