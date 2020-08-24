大稻埕煙火延到何時？黃珊珊：25日開會討論　「沒意外的話會是下周」

記者袁茵／台北報導

受巴威颱風攪局，台北市觀傳局22日下午宣布大稻埕煙火節延期辦理。面對周二就是七夕情人節，大稻埕煙火究竟何時才要辦理？台北市副市長黃珊珊24日表示，25日會開會討論，還要看一下台大氣象的判斷，但沒意外的話會是在下周。





▲黃珊珊參加「2020Zespri放肆享受健康封街趴」活動，受訪時回應關於大稻埕煙火延期一事。（圖／記者張榮恩攝）

因應巴威颱風海警發布，台北市政府依照「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」第7條規定，並參考台大天氣團隊預估晚間大同區空曠地區最大陣風可達5級風，考量民眾安全，22日晚間的「2020大稻埕情人節」的舞台活動及煙火施放均延期辦理，現場攤位也將陸續撤場，後續將另行公告活動舉辦時間。

針對大稻埕煙火會延到何時，黃珊珊24日在「2020 Zespri 放肆享受健康 封街趴」記者會會後受訪時表示，她所了解的是25日才會開會討論，因為要看一下台大氣象團隊的判斷，沒意外的話會是在下周，「但不確定，要25日才會知道，主要是看天氣。」

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▼黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）