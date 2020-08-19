「台北外宿節」準備登場　蔡炳坤：情人趴、單身趴、中秋趴搶觀光商機

◎採訪：楊亞璇﹑陳弘修

◎攝影：林敬旻、徐彬慎

文／楊亞璇

台北市政府選定北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋岬及城南台大5大區域，推動無圍牆博物館，邀請全國民眾共同探索北市，北市副市長蔡炳坤在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，北市將推出「台北外宿節」活動，透過情人趴、單身趴、秋節活動的舉辦，吸引各地旅客到台北市觀光住宿與消費。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝，下同）

新冠肺炎疫情趨緩後，民眾前往中南部與外島「報復性出遊」，卻鮮少選擇到台北市旅遊。對此，蔡炳坤坦言，過去大家沒有習慣到都會旅遊，通常都到郊外旅遊、風景區旅遊，可是台北市非常好玩，包括5個無圍牆博物館、商圈、百貨公司、五星級飯店等等，讓遊客取得一日休閒、兩日休閒。

針對團客的觀光行銷活動，蔡炳坤指出，北市推出旅館折扣，還補助每個人1千塊，北市推出大禮包，包括北北基好玩卡、景點暢遊卡、兩日券、雙層巴士兌換券2張、溫泉抵用券等，加起來價值超過3千元。至於自由行的方案，則是銅板價的場館優惠、北北基好玩卡、永康套票、高鐵套票，入住安心旅宿不僅有1千元補助，且參觀101觀景台，限量贈送雙層巴士兌換券，另消費滿200元即可抽電動機車、轎車。

此外，蔡炳坤也透露，現在正在規劃在8到11月推出「台北外宿節」，其實台北人也可以住台北，利用六、日找一個飯店去住宿，北市也歡迎外地人來台北住，將規劃一連串活動，例如在北投辦情人趴，在中山區辦單身趴，還有在南港展覽館舉辦秋趴等，透過演唱會等活動，吸引遊客至台北住宿。

蔡炳坤指出，台北很開放、納百川，外國人來到台灣92%是留在台北，他以「共融」形容台北特色，不管什麼族群，都可以一起生活。他覺得台北有很多不同的特色，首先是「世代共融」，所以北市推青銀共居、青銀共事、青銀共學，讓年輕人與跟老人家對話。

第二是「社會共融」，例如重修舊好計畫，將老房子修復，提供遊民待用咖啡、待用餐；針對台北家庭照顧新移民有4萬多人，其中有3萬多是印尼穆斯林，因此北市舉辦穆斯林文化節、水燈節等等，讓他們感受到台北就是一個家庭。

第三是「文化共融」，包括五大無圍牆博物館、老房子文化運動，讓文化新舊融合。第四為「空間共融」，譬如說一間國中，非營利幼兒園、0到2歲的托嬰、社區大學都進入，變成0到99歲全齡的學院；像蟾蜍山讓台科大的學生作為實習場域，與老人家對話。

蔡炳坤笑著說，蟾蜍山對台科大來講「是一個美麗的錯誤」，原來是空軍的建設，但因台科大校地不夠而申請了這塊地，結果文史工作者認為應該保有眷村文化，再加上這邊原住戶想要繼續地住下去，而有錯綜複雜歷史因素。

蔡炳坤表示，市政府跟台科大、住戶之間多次討論以後方向已確定，第一期修復再利用計畫已經在進行，第二期工程正在修復，同步進行，目標在明年底之前，待台科大與前排4戶住戶之間的官司處理後，再讓住戶提出申請的方式住到第二期，目前台科大的修復再利用計畫已經通過，未來台科大無償撥用完成之後，市府將編列經費修復。

另外，蔡炳坤也舉例，台北的吸水馬路愈來愈多，讓環境可以因應極端氣候，以及田園城市概念，街上只要有空間就綠化，校園也有小菜園，這就是「環境共融」。

「這些對台北人來講，我們身在其中，不一定了解。」蔡炳坤指出，希望台北人了解，我們的城市是共融的城市，建立榮譽感，「台北不是只有天龍國，台北也是一個有溫度的地方！」

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