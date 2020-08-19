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深度漫遊台北「無圍牆博物館」　蔡炳坤：把在地尊榮感找回來

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◎採訪：楊亞璇﹑陳弘修

◎攝影：林敬旻﹑徐彬慎

文／楊亞璇

台北市推動「無圍牆博物」館計畫，將整座城市視為一座大博物館，將北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋岬及城南台大等具有歷史意義的建築與街區重新盤點，《ETtoday新聞雲》專訪幕後推手、副市長蔡炳坤，帶領讀者了解什麼是無圍牆博物館。

▲台北市副市長蔡炳坤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

談到無圍牆博物物館的構想緣起，蔡炳坤說，多數人對台北人的印象是101、故宮、中正紀念堂，其實就是觀光景點，對台北人或外地人來說「跟生活的日常是脫離的」，但台北建城已經136年、設市滿100年，各地區皆有文化底蘊，因此推出無圍牆博物館，打破博物館框架，進到生活日常，與人文生活領域結合，盤點出與歷史脈絡有關聯性的5個區域。

▲台北市副市長蔡炳坤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

北投最後的溫柔　打造成最有溫度的小鎮

蔡炳坤說，北投溫泉是全台灣最早發展的溫泉，已超過100年，而北投也有很多故事，比如說日據時代有神風特攻隊，最後的溫柔在哪裡？最後的燦爛就在北投溫泉，走進北投文物館，其實就是是1921建立的佳山溫泉。

「走進新北投車站，就可以感受到『我們車廂又回來了』，還可走進進凱達格蘭文化館，找尋原民的記憶，再進到新北投公園，接著到全台灣最環保的北投圖書館，然後進到北投溫泉博物館、梅庭，再走到地熱谷，會發現這個小鎮充滿著人跟人之間的互動跟互信，他希望打造成最有溫度的一個小鎮。」

▲▼ 無圍牆博物館 ，城南台大、城北廊帶、北投溫泉、大稻埕、萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

▲北投溫泉頗具盛名。（圖／北市文化局提供）

大稻埕新舊融合建築　尋找蔣渭水的足跡

談到大稻埕，蔡炳坤指出，大稻埕當年是通商口岸，有洋行、洋樓，還有中藥、布、茶等傳統產業，更有趣的是，這是1920年代台灣新文化運動的起始點，當時一批非常有理念的年輕人，包括蔣渭水等人，孕育了新文化運動。

▲▼ 無圍牆博物館 ，城南台大、城北廊帶、北投溫泉、大稻埕、萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

▲大稻埕。（圖／北市文化局提供）

蔡炳坤分享，一般都是從永樂商圈進去，接著到霞海城隍廟，有許多年輕人去祈求月老的祝福，再往大稻埕街道，一路漫步到大稻埕碼頭與市集，旅客可以感受新舊融合的建築、尋找新文化運動蔣渭水的足跡。

艋岬常民文化深厚　青山王夜巡有特色

第三個無圍牆博物館是萬華，蔡炳坤說，「一府、二鹿、三艋舺」大家都很熟悉，艋舺從非常繁華到後來慢慢沒落，然而艋舺的宮廟文化、美食，過去甚至還有蛇街，常民文化非常深厚；至於艋舺的四大宮廟，除了大家熟悉的龍山寺，事實上青山王的夜巡是台灣最有特色的夜巡，還有清水祖師廟、天后宮，宮廟文化更帶動祭祀產業、雕刻產業等。

蔡炳坤指出，從龍山寺進去，他推薦先到青草巷品嚐一杯好喝的青草茶，旁邊的艋舺公園已經有100多年的歷史，白天跟晚上的公園不一樣，白天有很多當地的老人家聚集聊天，晚上就是遊民住的地方；接著可以走進剝皮寮歷史街區，再一路走到西門紅樓、西門町商圈，也是非常精彩的遊程。

▲▼ 無圍牆博物館 ，城南台大、城北廊帶、北投溫泉、大稻埕、萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

▲無圍牆博物館萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

城北百貨進駐　赤峰街有文青味

再來是城北區，蔡炳坤解釋，所謂城北就是「火車站往北」，因鐵路聚集了很多商業行為，隨著時代的改變，鐵路已地下化，現在地下是捷運、地下一樓是書街、地上是綠色廊道，從中山捷運站延伸到雙連捷運站，又有非常有名的打鐵街，可以尋找過去發展的足跡，現今很多高檔大飯店、百貨公司誠品、新光三越進駐，成為流行、現代人聚集之處。

▲▼ 無圍牆博物館 ，城南台大、城北廊帶、北投溫泉、大稻埕、萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

▲無圍牆博物館城北廊帶。（圖／北市文化局提供）

蔡炳坤提到，不妨以華山1914文創園區做為起點，走到袖珍博物館，再進到中山的誠品地下街，接著前往具有文青味道的赤峰街吃美食，最後進入寧夏商圈，蔡瑞月舞蹈社、光點也都值得一探究竟。

城南溫羅汀獨立書店最多　寶藏巖最具共融特色

最後一個無圍牆博物館是城南，蔡炳坤指出，城南就是愛國西路以南，過去提供水力、火力、電力，當地有許多眷村，再加上有大灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學，三所大學所匯成的溫羅汀，也就是溫州街、羅斯福路、汀洲路，最自由、最有獨立思想的知識份子在此聚集，亞洲最多的獨立書店就在此。

蔡炳坤補充，自來水園區有非常具有歷史的蓄水池古蹟，再沿著觀音山走到寶藏巖，有當地的住民、TMS（台北市影視音實驗教育機構）的學生、駐村的藝術家、旅客，形成非常具有特色的共融社會；再到溫羅汀探訪老房子，然後前往紀州庵溫學森林以及客家文化主題園區，最後走進永康商圈，花一天的時間聽故事、吃美食，感受濃濃在地文化。

▲▼ 無圍牆博物館 ，城南台大、城北廊帶、北投溫泉、大稻埕、萬華艋岬。（圖／北市文化局提供）

▲城南台大無圍牆博物館。（圖／北市文化局提供）

蔡炳坤認為，無圍牆博物館打破了框架，強調人跟人的互動，以及人跟空間、建築物之間的關聯性，「把在地的尊榮感再找回來」，接下來當然要讓更多人進來，「去感受這個城區當中，很多可以尋找的寶」。北市觀傳局總共規劃了17條的遊程，其中有5條的遊程，即是針對5大無圍牆博物館來設計。

▲台北市副市長蔡炳坤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

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