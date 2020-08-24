「她」謊稱嫁到台灣　北市小吃店僱用逃逸移工1個月下場出爐





▲台北市勞動局表示，有小吃店因為聘用非法工作的外籍人士遭罰。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局24日表示，近日有一家小吃店因為聘用非法工作的外籍人士遭罰15萬元罰鍰， 雇主嘆很無奈，因為勞工應徵時自稱是嫁來台灣的越南籍人士，出於信任並沒有檢查相關證件，卻因此受罰。

台北市勞動局表示，小美的小吃店餐點風味佳，深獲消費者喜愛，但因為人手不足，不得不張貼徵人啟事。某日，一位自稱嫁來台灣的越南籍人士前來應徵，小美未查驗該名外籍人士的證件，即錄取她並約定隔日來上班，一個月後，移民署專勤隊人員上門稽查，經核對身分資料發現，該名外籍人士並非如其所說的是嫁到台灣的，而是逃逸移工，小美因此被有關機關依違反就業服務法，裁罰15萬元罰鍰，而該名逃逸移工則被裁罰3萬元罰鍰。

北市勞動局指出，為保障國人就業機會，外籍人士來台工作為「許可制」，且僅開放部分職業讓雇主向勞動部申請外國人聘僱許可，而小本經營的小吃店廚務、外場都不是外國人可申請的工作項目。所以，小吃店或攤販僅能聘用「不須申請工作許可的新住民（與設有戶籍之國民結婚且獲准居留之外國人）」，以及「獲勞動部核發工作許可的僑外學生」。

北市勞動局局長陳信瑜表示，常有外國人面試時自稱是新住民或學生，店家疏於查驗證件就急著讓外國人上工，直到查獲時才驚覺被騙。雇主在應徵新住民時，須核對應徵者的外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則須核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本，以盡雇主的查驗義務。

北市勞動局表示，礙於經濟壓力，失聯移工或尚未取得工作許可之僑外生，常以「試做」、「幫忙」等名義，先在小吃店內做事，希望店家看到表現後能予以聘用。部分店家被查獲時，認為外國人只是來幫忙，沒有聘僱，所以未查驗證件。值得注意的是，無論端菜、洗碗、招呼客人等行為，只要在店內提供勞務，就是「工作」，就算沒有酬勞，店家仍屬非法容留外國人從事工作，違反就業服務法第44條規定。

最後，北市勞動局提醒，未經雇主申請許可即非法工作的外國人，將被處3萬元以上15萬元以下罰鍰；雇主非法容留外國人工作或非法聘僱外國人，則會被處15萬元以上75萬元以下罰鍰，且5年內若再違反，還會面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。