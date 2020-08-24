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把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

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記者袁茵／台北報導

全台唯一封街、讓孩子們安全在馬路上塗鴉的大型親子活動－「2020 zespri放肆享受健康　封街趴」將於29日、30日在台北市府廣場前登場。台北市副市長黃珊珊熱情邀約北市家長們，一同帶著小朋友把握暑假最後2天，到台北市府廣場前的市府路上塗鴉、闖關，用創意描繪台北。

關於周末即將登場的「2020 zespri放肆享受健康　封街趴」設計理念，就是「要把街道還給小孩，讓孩子們能放肆享受健康，封街玩創意！」，孩子們除了可以在封街的市府路畫畫，現場還有奇異王國城堡、8個闖關遊戲，且完成闖關後還可以拿到一顆「營養小金礦」奇異果，讓小朋友們「快樂滿滿、健康滿滿！」

▲▼2020Zespri放肆享受健康封街趴，黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃珊珊參加「2020Zespri放肆享受健康封街趴」活動。（圖／記者張榮恩攝，下同）

在「2020 zespri放肆享受健康　封街趴」登場前夕，主辦單位於24日在台北市府中庭舉辦記者會，黃珊珊、台北市議員王鴻薇以及多位市府官員皆有出席。

黃珊珊致詞時提到，遊戲是孩子成長、學習重要的一環，對孩子成長過程而言，玩其實很重要，「玩要很健康的玩，要學到東西」，藉由玩來讓孩子們學習到健康的重要性，多多吃蔬菜及水果。

黃珊珊表示，從2018年起，台北市政府就力推「公園不再大眾臉」，也就是共融式公園，讓北市的孩子到公園不再只有塑膠玩具可以玩，而是由設計師把每個公園打造出不一樣的面貌；截至2020年5月為止，由公園處所管轄的共榮式遊戲場共有38座，預計在今年底再新增超過50座，希望北市各個角落都有特色公園、共榮式遊戲場，讓「玩」變成所有小朋友的權利，讓身障孩子也能跟其他孩子共同玩耍，簡單安全無障礙，並且可以互動。

黃珊珊提及，北市府會在29、30日於市府廣場前推出親子封街趴，讓小朋友在這場活動裡面隨興玩，「愛怎麼玩就怎麼玩」，大家暑假因為疫情的關係，所以非常辛苦沉悶，希望大家珍惜得來不易的自由，「剛剛想說要不要戴口罩，其實在台北只要體溫沒超過37.5度，基本原則上不戴口罩」，希望防疫同時帶給大家正常生活，也祝福所有民眾健健康康、多吃蔬菜水果，讓孩子在童年裡好好玩、盡情玩，過個很棒的暑假。

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▲▼2020Zespri放肆享受健康封街趴，黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）

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