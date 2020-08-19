無圍牆博物館下一步鎖定3地標　蔡炳坤：北流讓南港從「黑鄉」變成音樂之都

◎採訪：楊亞璇﹑陳弘修

◎攝影：林敬旻、徐彬慎

文／楊亞璇

台北市政府選定北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋岬及城南台大5大區域，推動無圍牆博物館，預計再開拓南港北流、士林北藝、信義松菸，朝「5+3」無圍牆博物館邁進。對於三處較具現代化的場域，北市副市長蔡炳坤接受《ETtoday新聞雲》專訪強調，新舊融合將擦出火花。

蔡炳坤表示，台北市三年內會有很亮麗的建築完成，今年9月北流即將正式開放，將成為南港發展的火車頭，北流表演廳的造型就像一顆鑽石，「是很亮的」，南港地區原來是「黑鄉」，現在會變成「音樂之鄉」。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

蔡炳坤強調，南港不只是三鐵共構，有東區門戶計畫，其實也是「東部」門戶計畫，未來南港高鐵再延伸往東部去，東部以南港為門戶，同時是交通中心、產業中心，包括科學園區、經貿園區、生技園區，再加上瓶蓋工廠即將完成，更建構高空綠色廊帶；南港展覽館從一館、二館，將來會有三館，正在規劃國際會議中心，此地區命名為「南港北流無圍牆博物館」。

除此之外，「士林北藝無圍牆博物館」也將有發展。蔡炳坤指出，座落於士林的台北表演藝術中心，明年即將竣工，周邊的交通、市場、馬路都已盤點整修，士林夜市雖慢慢沒落，剛好是一個機會，將榮光再找回來；從圓山一直到故宮，延伸到附近的天母，味全龍職棒進駐天母棒球場，在地的商圈將營造成棒球的家。

對於松山文創園區周邊，蔡炳坤說，松菸很多文化活動在進行，旁邊又是台北機廠，另一邊是大巨蛋，現在已經復工，也許兩年就完工了，再加上國父紀念館、台北101，串聯成第三個「信義松菸無圍牆博物館」。

蔡炳坤指出，前面5個無圍牆博物館與歷史街區較有關聯性，後面3者跟現代元素比較結合，至於是否再增加？其實8個博物館中，有2個區比較沒有涵蓋到，一個是內湖、一個是文山，像文山區過去有三貓計畫，都可以再盤點。

至於北流、北藝、松菸比較現代化，如何從中探索文化、人文方面的特色？蔡炳坤認為，「新的叫文明，過去的叫文化，可是文明跟文化之間就叫人文」，雖然北流、北藝都是新的場館，但重要的是要融入人文。

▲台北流行音樂中心。（資料照／記者楊亞璇攝）

以北流為例，蔡炳坤說，北流不僅是表演中心，同時是產業中心、人才培育中心，將南港地區的流行音樂產業建立起來，北流旁瓶蓋工廠是舊的，新舊之間搭配，就是用人文串連。

「北藝是新的沒有錯，可是，士林官邸是舊的、故宮是舊的」。蔡炳坤指出，故宮永遠都是老東西，要與現代做結合，當故宮遇見北藝，會擦出什麼火花？當松菸遇見大巨蛋，擦出什麼火花？它們之間開始產生變化，人文就像一個接著劑，讓新舊之間融合。

▲北藝中心。（資料照／記者林敬旻攝）

對於有學者批評無圍牆博物館政策內容空洞，要怎麼做讓人民更有感？蔡炳坤坦言，它的確並不是固定的建築物，可是現在做的無圍牆博物館是跟生活結合在一起的，你說它抽象，其實也不抽象，因為當中有場館、有人物、有故事。

北市透過三個方向整頓無圍牆博物館，蔡炳坤說，第一個向度是基礎工程建設，像是士林北藝要投入的經費就超過100億，第二個是場館，可以有套票，場館相關的活動串連，第三個是活動，以春夏秋冬去規劃四季的活動，所以很具體，不是很空洞的，每個博物館至少都有2到30個子計畫在做。

▲台北大巨蛋緊鄰松菸。（資料照／記者邱顯燁攝）

蔡炳坤指出，今年剛好碰到疫情，原本的規劃是一個一個慢慢推動，現在稍微加速，因為台北市是重災區，尤其旅宿業，因此希望吸引旅客來，外界給的任何的建議跟指導，都非常歡迎，希望大家一起努力，對在地旅遊振興做出貢獻。



「台北市都是我的博物館」。蔡炳坤認為，這麼大的一個博物館進去之後，也必須要分區去介紹他的特色，台北市是一個博物館，在這個博物館裡面有各種不同的特色在當中，任你選擇。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）

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