出遊睡同床！男半夜搖醒「女性摯友」噁喊：想抱著你睡　她3度被摸遍崩潰

▲阿俊與女性友人出遊過夜時，因趁機猥褻對方，除了失去多年友誼，更遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名男子阿俊（化名）與女性友人小青（化名）去年2月5日一起遊墾丁、合睡同房，然而，阿俊卻在深夜時分突起色慾，3度環抱、強吻小青，讓小青相當崩潰。一審高雄地院依強制猥褻罪，將阿俊判刑1年，案經上訴，二審高雄高分院日前駁回，另判阿俊緩刑4年，期間交付保護管束，支付國庫10萬，接受3場法治教育。

判決指出，阿俊與小青為多年好友關係，兩人去年2月5日相約去墾丁遊玩，共住同一間房，怎料，阿俊卻於凌晨1時許突然搖醒同床的小青，並開始擁抱、親吻小青，遭小青拒絕後，才肯罷手，結果20分鐘後，阿俊不顧小青反抗，竟起身趴到小青身上，強吻小青，同時伸手觸碰小青背部、大腿內側，直到小青再一次拒絕，阿俊才停手，以為就此結束，到了隔天上午9時10分許，阿俊竟再次猥褻，小青當場氣炸，隨即收拾行李，離開民宿，並於事後向高雄地檢署提告。

阿俊辯稱，一切的行為都是經過小青同意，才親吻、環抱，而且他並沒有摸小青的大腿內側及背部；小青還原事發經過表示，睡覺時她背對著阿俊，盡可能往床邊躺，另外，因為自己是淺眠的人，當晚有被阿俊上廁所聲音吵醒，而過沒多久，便聽到阿俊靠近她的臉龐說「想抱著你睡」，即便她多次推開，阿俊仍每隔一段時間就摸她，讓她相當氣憤，身心受到很大的打擊。

不過，法官調查發現，阿俊事後有傳「對不起」、「我知道我現在說什麼都沒用」、「對不起，我騙了你」等訊息向小青道歉，且曾試圖撥打電話，只是小青都沒接起，足以認定阿俊犯行；一審高雄地院依強制猥褻罪，判阿俊1年徒刑，案經上訴後，高雄高分院認為，原判量刑妥當，駁回上訴，但考量阿俊攜帶現金20萬想與小青達成和解，審酌後另判阿俊緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，支付國庫10萬，接受3場法治教育。



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