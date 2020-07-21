中壢妹搭客運被噁男問罩杯…她感覺衣服裡「有東西」　一路崩潰到台北

▲女子搭客運遇到一名男子假扮攝影師搭訕，詢問完腰圍、罩杯後慘遭猥褻。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名女子花花（化名）2018年12月7日下午自中壢搭車前往台北，在客運行駛過程中，卻遭一名自稱攝影師的陳姓男子搭訕，怎料，陳男問完花花的腰圍、罩杯後，竟開始強吻、亂摸，猥褻得逞。對此，陳男除了遭法院判刑9月，還得另外賠償花花10萬元。

判決指出，當時陳男見花花一人站在客運站排隊搭車，便上前自薦，佯稱自己是拍攝雜誌的攝影師，以「衣著品味獨特」搭訕，上車後順理成章地坐花花旁邊，不過，隨著車子駛上高速公路，車內的燈光也漸漸變暗，陳男竟藉口詢問花花的腰圍、胸罩大小後，突然扯下花花的口罩，開始強吻，不顧花花身體往後仰、咬牙抵抗，陳男還將手伸進花花的衣服、裙擺、內褲裡狂摸，藉此猥褻得逞，事後，花花經親友支持，才報警揭開這起恐怖搭車經驗。



刑事部分，桃園地院依強制猥褻罪，判陳男9月，民事部分，花花因為身心受創，要求陳男賠償60萬元的精神撫慰金，不過，法官審酌兩造情狀，判陳男賠10萬元為適當。

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