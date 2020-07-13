哥哥說好幫討債…卻載她進摩鐵重壓硬上！雲林妹淚訴閨蜜：不要給任何人知道

▲小君把黃男當哥哥，請對方幫忙催討債務，卻遭到性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

雲林一名黃姓男子得知女性友人小君（化名）瞞著家人借錢給朋友，假借「幫忙追討債務」的名義，二度把小君載去摩鐵猥褻、性侵得逞。全案經台南高分院審理後，黃男被依強制猥褻、強制性交罪判3年8月，全案可上訴。

判決指出，黃男為小君前男友的友人，而她平時只把對方當哥哥，沒想到卻遭侵犯！2018年3月12日上午黃男先向小君稱「要前往法院提告追討債務」，要小君到指定的摩鐵等他，孰料，黃男一進房便強行撫摸小君的胸部、下體；同年3月29日下午黃男開車載小君到嘉義，與黃姓債務人父親催討債務，回程再度到他投宿的摩鐵休息，見兩人獨處時，他又對小君伸出狼爪，不顧小君掙扎、反抗，還硬上得逞。

小君慘遭性侵之後，心情相當難受，甚至傳訊給摯友「謝謝你幫（把）我當成很好的朋友，我真的也很高興認識你這個朋友…如果我走了，希望你可以記得我，好嗎？」、「不要給任何人知道…」、「不然傳出去，換我錢要不到，更不好過」、「還是好想哭」、「我只要想到今天下午，就好痛苦」。

對此，黃男辯稱，一切行為都經過小君同意，絕對沒有強迫、脅迫。不過法官調查，小君曾證稱，過程她不斷推開黃男，不願發生關係，另外對話內容也顯示出，小君只把黃男當哥哥，聽到黃男自稱老公時，根本無回應。

一審雲林地院依強制猥褻、強制性交罪判黃男3年8月，而案經上訴二審，台南高分院認為，小君根本沒認定黃男是男朋友，而黃男為圖一己性慾，對小君強行亂來的行徑，造成小君莫大傷害，以原審無誤駁回，全案仍可上訴。

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