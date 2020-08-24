陳其邁上任首日！　挺韓正妹李明璇高喊「監督邁邁」：高雄我來了

▲陳其邁今就職，「挺韓正妹」李明璇發文表示要「監督邁邁」。（合成圖／記者洪正達攝、李明璇臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市長陳其邁今（24日）上午9時於四維行政中心宣示就職，高喊「市府團隊從今天開始，就要捲起袖子『撩落去、拚落去』，立刻上工。」對此，「挺韓正妹」、前高雄市府顧問李明璇稍早也在臉書PO文表示「高雄我來了」，不過她強調自己並非去參加就職典禮，而是「和大家一起監督邁邁」。

李明璇提到，過去一週高雄多處黃水滾滾，卻沒看見陳其邁再穿雨衣連夜勘災，一篇關心的暖文都沒有，「他（陳其邁）說因為要尊重代理市長，然後就去髮廊修剪頭毛，迫不及待地告訴大家他要上任了。」

「陳其邁準備了15年，今天終於正式成為『真正的市長』」李明璇表示，要提醒陳其邁「記得繼續買廣告『撐香港』、『真香的四千億』中央補助記得要到位、以上要『緊緊緊』才不會辜負67萬的支持者，要『衝衝衝』不要欺騙高雄人的感情。」

最後，李明璇表示，她不會做以牙還牙的罷免，但是會一步一步地讓大家更清楚明白，民進黨是刻意塑造陳其邁的暖男形象，還利用莫名其妙的守護民主理由，實際上卻污辱了民主、踐踏了高雄，畢竟貴黨（民進黨）的權力之路是虛偽和傷亡鋪成的，對抗的最好方法，就是赤裸裸的真相。