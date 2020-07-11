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相差24歲！推拿師拐少女開房：你是我前世女友　壓床淚求「再續前緣」…她崩潰

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▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲已婚推拿師拐高中少女上摩鐵，強摸胸部後辯稱，「你像我前世女友」。（示意圖／取自Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

已婚推拿師阿宏（化名）結識一名年僅16歲的少女小凡（化名），並在治療期間取得聯絡方式，自此經常主動傳訊寒暄，更趁暑假時邀約對方出遊，孰料，他卻趁機猥褻對方，還稱，「你是我前世的女友」，要2人再續前緣。案經小凡提告，法官依強制猥褻罪判阿宏10個月徒刑。

判決書指出，40歲的阿宏因推拿認識當時僅國三的小凡，自此便不時傳訊噓寒問暖，直到小凡國中畢業返回家鄉就讀高中，阿宏便趁機邀約出遊，但都被拒絕。直到2018年暑假期間，小凡因不好意思再拒絕，於是答應出遊。

孰料，過程中阿宏竟假藉躲雨，將小凡載到汽車旅館，並騙稱，「你是我前世的前女友，她因車禍過世，我非常傷心」等，隨後就將小凡壓制在床上強吻、摸胸。

阿宏事後還傳訊給小凡，「無意識的覺得她還活著，現在找到了，這麼久以來心理面一直掛念著」、「前世今生，今生就讓我們一起續前緣」，還說自己會跟妻子慢慢解釋，要求小凡未來跟他妻子「和平共處」。

發生此事後，小凡身心受創，回家後不斷哭泣，到學校求助輔導老師時，也是不斷流淚，還因此到醫院求診吃藥，最後決定報警。不過，阿宏到案後辯稱，當時是因為小凡詢問，「為什麼要對我這麼好？」他回答，「因為你很像我過世的前女友」，還因此流淚，小凡見狀才走上前擁抱安慰，2人才因此接吻、擁抱等，但並沒有觸碰小凡胸部。

法院審理後，不採信阿宏說法，並痛斥，阿宏明知小凡未成年、涉世未深，卻罔顧為人長輩籍已婚身分，用輪迴轉世的說法對小凡展開追求，更趁著2人當讀出遊後，為滿足一己私慾而犯案，造成小凡心理受有男以彌補的陰影及創傷，因此依法判他10個月徒刑。

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