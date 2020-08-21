母女走出電梯秒蒸發！細數彰化20年來「無屍命案」　7人憑空消失

▲彰化離奇命案頻傳，20年至今仍有7人下落不明。（圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／整理報導

彰化20年來離奇命案頻傳，其中從時間點推算來看「1999年陳義理命案」、「2001年洪若潭命案」、「2008年彰化母女電梯失蹤案（彰化版藍可兒）」、「2019年五金賣場夫妻命案」，這4起案件至今皆未尋獲屍體，一共有7人杳無音信，至於相關案情請看《ETtoday新聞雲》整理報導。

一、1999年9月14日陳義禮命案

彰化縣1999年9月14日晚間爆發一起教師綁架學生案件！彰化縣私立大葉大學休閒系學生陳義禮離家後失蹤，而焦急的家屬隨後接獲歹徒電話「索討400萬元」，趕緊報警處理，警方循線查到該支勒贖電話後，鎖定陳義禮就讀高職期間的體育教師鄭春民涉嫌重大，怎料，全案原本有望水落石出，卻發生921大地震，線索瞬間全無，鄭春民隨後因車禍身亡，陳義禮更是下落不明，當時警方研判，陳義禮恐怕已遭土石埋沒，而至今仍未找到屍體，成了一起未偵破的懸案。

二、2001年9月5日洪若潭命案

彰化縣二林鎮眾源企業公司負責人洪若潭與妻子姚寶月2001年9月5日遭人發現陳屍於自家用小型焚化爐，洪若潭曾留下遺書宣稱，他已將其3名子女殺害焚屍、骨灰拋入海中，而由於3名子女遺體未尋獲，辦案人員最後以夫妻倆雙亡，3子女失蹤7年宣告死亡偵結，真正原因遂成為了懸案。

▲洪若潭夫妻倆遭發現陳屍於自家焚化爐，3名子女失蹤滿7年後被宣告死亡。（圖／東森新聞）

三、2008年1月20日彰化母女電梯失蹤案（彰化版藍可兒）

彰化縣社頭鄉37歲劉姓婦人2008年1月20日帶著4歲女兒跑到員林鎮一棟大樓，聲稱「要找朋友」搭電梯上到11樓，弔詭的是，劉女與女兒於電梯內突然脫下外套、鞋子後，直接衝出電梯外，但監視器卻只拍到母女倆往樓梯間走去的影像，接著2人竟消失無蹤！警方當時雖二度搜索該大樓的頂樓、水塔，仍不見母女倆身影，離奇現象令人毛骨悚然。

▲母女倆搭乘該棟大樓電梯後，隨即消失無蹤！（示意圖／記者許凱彰攝）

四、2019年12月9日五金賣場夫妻命案

台南市警方2019年12月9日接獲通報，安定區一處牧草田中有一具男屍，追蹤身分後，確認是在彰化經營五金百貨賣場的邱姓男子；起初警方以為只是單純的輕生案，怎料，追查後卻扯出驚人內幕，邱男生前竟曾向兒子透露「我把你媽打死了！」深入調查後發現，邱妻確實於2019年10月18日失蹤，至今仍下落不明，全案朝邱男殺妻、畏罪輕生方向偵辦，只是邱男已身亡，仍有諸多疑點需要釐清，警方目前仍未偵破，因而成了懸案。

▼邱男陳屍地點。（圖／讀者提供）

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