接種陸國產疫苗！國企OL爆「第一晚有點熱」　全過程曝：完全零痛感

▲一名秦姓女員工接種了大陸國產疫苗。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸7月22日已正式啟動新冠肺炎疫苗的緊急使用，多個單位陸續開展接種。一名自願參與疫苗3期接種實驗、任職一間中央直屬金融銀行機構的秦姓女受試者22日表示，受試全程沒有特殊的不適感，只有接種第一晚睡覺時，「會覺得有點熱。」

據《觀察者網》報導，秦女是一名歸國留學生，從美國歸國剛剛一年，在國有金融機構任職，因該公司員工數量相對較少，且秦女的部門有大量海外資產與項目在運作，同事們需經常出入疫區，因此第一批組織志願接種的單位。秦女的部門一共27人，其中8人自願接種。

秦女回憶道，接種前沒有特殊的體檢，但會如常量血壓，問平時醫院看病都會問的事項，另明確18歲以下人士與孕婦均不能參與。

▲ 秦女對「疫苗注射器」留下深刻印象。（圖／路透）

在接種過程中，秦女對「疫苗注射器」留下深刻印象，「我第一次見那麼細的注射器針頭，細的和頭髮絲一樣。可能是因為足夠細吧，完全沒有感到刺痛感，一開始我還以為沒有針頭，認真看才發現針頭這麼細。」

接種疫苗後，秦女表示，只有第一晚會感覺人比較熱，「蓋不住被子，第二天就恢復正常了這個感覺和我去拉薩旅遊的第一晚很像，莫名其妙的感覺特別熱。」醫護人員則囑咐她要注意飲食，不要吃辣、油之類的。

秦女表示大家對國產疫苗信心十足，「畢竟三期了，之前還有新聞說部隊會先試用，我覺得國家敢讓普通人接種，肯定副作用大不到哪去。」