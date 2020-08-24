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法德解封後單日新高！全球2329萬例「相當台灣人口」　俄準備4萬人施打疫苗首測

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▲▼法國疫情回升，民眾上街必須戴口罩。（圖／路透）

▲法國疫情回升，民眾上街必須戴口罩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間24日上午5點30分，全球累計2329萬8505例確診、80萬6404死。隨著印度「跟進」，前三疫大國均已破300萬確診，美國、巴西和印度染疫人數相加高達1232萬，超過全球一半。法、德確診病例均創下解封新高，菲律賓則是來到4周新低。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國染疫人數569萬3879例、17萬6659死；巴吸358萬2362例、11萬4250死；印度則是304萬4940例、5萬6706死。排名第四的俄羅斯過去一日新增4852例、73死，累計95萬4328例確診、1萬6341死，莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）研發並註冊的全球首支疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），將進行4萬人大規模測試。

法國方面，累計27萬5562例確診、3萬518死，過去24小時新增4897人染疫，創下5月解封後的單日新高；衛生部長維宏（Olivier Veran）早前警告，當前疫情狀況危險，而且群聚感染點多是20到40歲人士參加的派對，老年人的病例也開始增加。

德國境內22日新增2034例確診，創下4月底後新高，當前累計23萬4483例確診、9275死，幾名德國議員建議應暫停全國的私人聚會。疫情持續影響全球，東南亞的印度23日再增加2037例確診，鄰國菲律賓也通報2378例新增病例，不過這已是菲律賓近月來新低。

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