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挺入境普篩！前抗SARS醫師點「最佳時機」：調整下一步防疫措施

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記者蔡儀潔／綜合報導

台灣醫界對於普篩爭議不斷，前和平醫院急診室主任張裕泰對此指出，台灣現在新冠肺炎疫情平緩，適合入境普篩，依照數據調整下一步的防疫措施。不過也有醫師力挺指揮中心，認為國外普篩是因為有高度的社區感染情況，台灣目前做得很好，應該堅持下去。

▲▼ 前和平醫院急診室主任張裕泰。（圖／東森新聞）

▲前和平醫院急診室主任張裕泰。（圖／東森新聞）

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新冠肺炎疫情爆發後，指揮官陳時中始終統一口徑，堅持不普篩。不過據《東森新聞》報導，前和平醫院急診室主任張裕泰力挺入境普篩，點出如今是最佳時機，目的是希望瞭解，台灣有多少人具備對疾病的抗體，而不是找出無症狀的病人。

張裕泰指出，其實可以利用這次的普篩，就看看下一步要怎麼走，「我們做一個總檢討，然後需不需要再做一些改進，然後能夠更上一層樓，因為下一波來，是不是來勢洶洶或怎麼樣，我們不曉得。」

對於陳時中稱，入境普篩會導致醫療醫院被佔滿，然後再爆出新的真的需要治療的情況，醫療就會開始崩潰，最終導致社區傳播發生，張裕泰持不同意見。他認為，醫療機構其實都有經驗，「我個人相信是，不會有所謂的崩潰的這一塊，這種現象。」

▲台大醫院感染科主任陳宜君。（圖／翻攝東森新聞）

不過，台大醫院感染科主任陳宜君站出來挺陳時中的防疫政策，直言「有些國家是不得已的，但用普篩縮短或取代檢疫和隔離，並不是最好的政策，防疫破口會翻得很快。」

陳宜君指出，台灣的模式是針對風險很精準的去防疫，台灣經過嚴謹的決策，大家同心走才會成功，現在的紛紛擾擾可能會重蹈2003年4月的情況。

陳宜君甚至直言，台灣做得好的要堅持下去，「而不是去學習其他國家做得不好的，就是所謂的普篩。」而她也以第一線醫療人員的身份喊話，表示「我們做得很辛苦，但是你們看不到，台灣的資源真的很少，醫療人員是拼血拼命的去做，從疫情到現在8個月了，醫療跟公衛是一直在做。」她強調「用普篩縮短或取代檢疫和隔離，真的不是最好的政策。」

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