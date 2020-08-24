治癒後收「千萬級帳單」！扣掉補助還要付267萬　她陷絕望：以為免費

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在美國持續擴散，境內累計超過500萬人確診。剛戰勝肺炎的珍妮特（Janet Mendez）出院後，卻收到「天價醫藥費賬單」，總金額高達40萬元（美金，下同，約新台幣1174萬元），扣除政府醫療保險補助後，仍須負擔9.1萬元（約新台幣267萬元），令她大呼「我的天啊，我要怎麼支付這筆巨款！」

據《紐約時報》報導，珍妮特治癒後留下後遺症，例如行走困難等，這導致她無法立即投入工作，然而就在康復期，她收到醫藥費賬單，總金額為40萬元，當中包含治療費用、住院費用以及救護車等雜支，扣除政府醫療保險補助後，仍須負擔9.1萬元。

收到天價帳單後，珍妮特第一反應是「我的天啊，我要怎麼支付這筆巨款！」，沒過多久她決定，「我不打算支付全部金額。」她認為，保險公司將承擔大部分費用，「之前政府曾經說過，如果染上這波肺炎，不用擔心費用上的問題。」

▲珍妮特收到天價醫藥費賬單。（示意圖／pixabay）

醫院發言人表示，賬單應直接交給保險公司或政府，透過援助計劃，新冠肺炎患者可以免除大部分護理費用。然而考慮到如今經濟受疫情重挫、失業率攀升，像珍妮特這樣的康復患者必須要在康復過程中，理清複雜的費用明細。

珍妮特經歷最初的震驚後，更加仔細檢查了賬單，令她意外的是，「住院費」為3550美元、「醫藥費」42714.52美元，但未列出她所接受的藥物或每種藥物的花費，而當時的她多數時候處於昏迷狀態，「我不知道他們放了什麼藥。」珍妮特已將帳單提交給了她的新保險公司信諾（Cigna），並表示相信自己所承擔的份額將低於1萬元。