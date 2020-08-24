細數中共背信史「他們能信嗎」　馬英九：常說謊的人，不見得永遠不說真話

▲前總統馬英九：「不見得常說謊的人永遠不說真話。」（圖／記者羅婉庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，指稱蔡政府不承認九二共識，根本是把國家推到戰爭邊緣，此時有觀眾大喊提出辛辣問題，認為中共歷史上多次背信忘義，質疑「共產黨說的話可以相信嗎」。對此，馬英九回答，「不見得一個常說謊的人，永遠不會說真話。」

馬英九22日出席「國家不安全研討會」表示，蔡政府不承認九二共識，是把國家推到戰爭邊緣，過去國防部報告指出，共軍攻台是「首戰即終戰」，中共打算在第一坡攻擊後就拿下台灣，身為元首應該不畏戰但不求戰，否則置台灣人民生命財產於何地，蔡英文「聯美抗陸」，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」。

▲馬英九表示，共產黨的話確實不一定可靠，但也不是一定不可靠，要看各種狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

根據《風傳媒》報導，一名現場聽眾大聲詢問，共產黨在歷史上多少次背信忘義，「要和談可能嗎、它的話可以信嗎」，甚至細數如1945年毛澤東、周恩來在重慶與國民政府簽下協定，結果隔年就發動戰爭，鄧小平也曾經說香港一國兩制50年不變，結果現場又如何了。

提問者同時點名前行政院長江宜樺，認為江宜樺並不是軍事專家，如何肯定美國不會防衛台灣，那韓戰又是什麼情況，接著改問淡江大學大陸所榮譽教授趙春山，他引述江澤民曾經講的話「中國人不打中國人」，那國共內戰是否就是「中國人打中國人。」

馬英九回答，共產黨的話確實不一定可靠，但也不是一定不可靠，要看各種狀況，像是他任職總統的8年期間內，就與大陸簽署了23項協議，並且也都沒有發生問題，所以不見得一個常說謊的人，永遠不會說真話，「要看你用什麼態度對待它。」