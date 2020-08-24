　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數中共背信史「他們能信嗎」　馬英九：常說謊的人，不見得永遠不說真話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前總統馬英九：「不見得常說謊的人永遠不說真話。」（圖／記者羅婉庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，指稱蔡政府不承認九二共識，根本是把國家推到戰爭邊緣，此時有觀眾大喊提出辛辣問題，認為中共歷史上多次背信忘義，質疑「共產黨說的話可以相信嗎」。對此，馬英九回答，「不見得一個常說謊的人，永遠不會說真話。」

馬英九22日出席「國家不安全研討會」表示，蔡政府不承認九二共識，是把國家推到戰爭邊緣，過去國防部報告指出，共軍攻台是「首戰即終戰」，中共打算在第一坡攻擊後就拿下台灣，身為元首應該不畏戰但不求戰，否則置台灣人民生命財產於何地，蔡英文「聯美抗陸」，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」。

▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九表示，共產黨的話確實不一定可靠，但也不是一定不可靠，要看各種狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

根據《風傳媒》報導，一名現場聽眾大聲詢問，共產黨在歷史上多少次背信忘義，「要和談可能嗎、它的話可以信嗎」，甚至細數如1945年毛澤東、周恩來在重慶與國民政府簽下協定，結果隔年就發動戰爭，鄧小平也曾經說香港一國兩制50年不變，結果現場又如何了。

提問者同時點名前行政院長江宜樺，認為江宜樺並不是軍事專家，如何肯定美國不會防衛台灣，那韓戰又是什麼情況，接著改問淡江大學大陸所榮譽教授趙春山，他引述江澤民曾經講的話「中國人不打中國人」，那國共內戰是否就是「中國人打中國人。」

馬英九回答，共產黨的話確實不一定可靠，但也不是一定不可靠，要看各種狀況，像是他任職總統的8年期間內，就與大陸簽署了23項協議，並且也都沒有發生問題，所以不見得一個常說謊的人，永遠不會說真話，「要看你用什麼態度對待它。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／時力「國昌錄音檔」曝光！苗栗縣議員曾玟學宣布退黨
跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相
隋棠驚覺11歲男童「長期遭鄰居侵犯」　假借幫忙照顧騙回家！
睡到最後一秒再起床…1分鐘完成韓妝！買氣墊粉餅送唇筆超划算
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力爆「黑暗錄音檔」剪接私下聊天！黃國昌深夜反擊：我相當厭惡

細數中共背信史「他們能信嗎」　馬英九：常說謊的人，不見得永遠不說真話

北市捐贈舊金山10萬片口罩、1.2萬件防護衣　柯文哲：Taipei is helping

蔡英文金門返台「共機繞飛173分」！王定宇「2分鐘」分析破解真相

快訊／時力「國昌錄音檔」曝光！苗栗縣議員曾玟學宣布退黨

軍中被打斷下巴！21歲士官「只能喝流質」被逼簽和解記過

快訊／蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九辦公室重砲回擊

賴品妤火辣爆乳照被放大控「腥羶色」　嗆爆網友：你沒胸部？脖子接腸子？

蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？　空軍：適切應處安全掩護

快訊／證實了！傅崐萁監獄內骨折　緊急送醫治療2天

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

《新說唱2020》肖ㄟ一大堆!!　吳亦凡狂尬笑「快樂才是真諦」

時力爆「黑暗錄音檔」剪接私下聊天！黃國昌深夜反擊：我相當厭惡

細數中共背信史「他們能信嗎」　馬英九：常說謊的人，不見得永遠不說真話

北市捐贈舊金山10萬片口罩、1.2萬件防護衣　柯文哲：Taipei is helping

蔡英文金門返台「共機繞飛173分」！王定宇「2分鐘」分析破解真相

快訊／時力「國昌錄音檔」曝光！苗栗縣議員曾玟學宣布退黨

軍中被打斷下巴！21歲士官「只能喝流質」被逼簽和解記過

快訊／蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九辦公室重砲回擊

賴品妤火辣爆乳照被放大控「腥羶色」　嗆爆網友：你沒胸部？脖子接腸子？

蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？　空軍：適切應處安全掩護

快訊／證實了！傅崐萁監獄內骨折　緊急送醫治療2天

彰化男爆料打1922同意「無症狀採檢」　指揮中心查到人了！逆轉打臉

「離岸風電」威脅桃園機場飛安　恐遭駁回籌設許可！鄭文燦回應了

時力爆「黑暗錄音檔」剪接私下聊天！黃國昌深夜反擊：我相當厭惡

細數中共背信史「他們能信嗎」　馬英九：常說謊的人，不見得永遠不說真話

乳癌1年晚上偷哭！70歲嬤認「只做對1件事」笑了　暖心故事惹哭3.5萬人

「萬華望族」女星苦背父債9000萬　53歲習佛未婚…房產留手足

會凋謝的花還敢送！鬱金香、玫瑰夜燈永遠夢幻 ㅤ擄獲女友就選它

鄭爽直播發火被罵翻！　親曝原因「我就是看不順眼直說」

中職／神奇！詹子賢沒收林安可的飛球　連自己都驚呆了

國道1號火燒車！車開半路突冒黑煙　3人見狀奔逃...下秒車頭陷火海

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

政治熱門新聞

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

蔡英文返台「共機繞飛」！王定宇解真相

北市勞動局：徵才薪資未達4萬元「禁寫面議」

蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？空軍：安全掩護

軍中被打斷下巴！21歲士官：被逼簽和解記過

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

賴品妤爆乳照被放大　槓網友：你脖子接腸子？

馬英九：中共不見得永遠不說真話

時力爆「黑暗錄音檔」　剪接私下聊天

韓國瑜現身引騷動！　胡志強跌倒嘆：下次跟韓市長保持安全距離

北市捐贈舊金山10萬片口罩、1.2萬件防護衣

快訊／證實了！傅崐萁監獄內骨折　緊急送醫治療2天

一張照片酸爆蔡英文　羅智強：這才叫卑躬屈膝吧！

5歲喪父…郝柏村一句話、這舉動讓他揪甘心

更多熱門

相關新聞

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

總統蔡英文和前總統馬英九為了主權議題持續攻防。針對蔡英文稱他在主權議題上「卑躬屈膝」，馬英九23日上午受訪時強調，執政8年從未卑躬屈膝過，倒是蔡英文有多次屈膝。蔡英文下午在臉書發文反問馬，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」馬英九晚間回擊，蔡政府以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障人權，這才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？

沒人理九二共識？　學者諷馬英九：悲哀

沒人理九二共識？　學者諷馬英九：悲哀

吳敦義：蔡英文沒資格做中華民國總統

吳敦義：蔡英文沒資格做中華民國總統

黃偉哲：馬英九需改變的是腦袋思維不是外表

黃偉哲：馬英九需改變的是腦袋思維不是外表

快訊／馬英九：我執政8年從來沒屈膝過

快訊／馬英九：我執政8年從來沒屈膝過

關鍵字：

馬英九

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

祕魯警突襲...酒客逃竄全卡樓梯　害13死6傷

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

少女跳樓砸死父親！母淚揭原因

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面