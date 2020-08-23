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「花現豔百王」峭壁的精靈　「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區

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▲「花現豔百王」峭壁的精靈 「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區。（圖／新北市農業局提供）

▲「花現豔百王」峭壁的精靈，「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年8-9月為豔紅鹿子百合的花期，其花朵白底帶有紅色斑點，開花方式為一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別，其邊緣呈波浪狀，艷麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅致的別稱；23日農業局與平溪紫東社區合作辦理艷紅鹿子百合復育成果展，喚起民眾對於原生植物保育與復育的重視。

農業局表示，嚴重瀕臨絕滅植物豔紅鹿子百合，因花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，是台灣的特有物種，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機， 2017年臺灣維管束植物紅皮書名錄列為國家極危（NCR）類別植物，目前主要分布於新北市平溪地區。為守護保存這一珍貴的原鄉風景，近年來農業局及當地居民紛紛投入豔紅鹿子百合的復育工作，最近正逢豔紅鹿子百合的開花期。

▲「花現豔百王」峭壁的精靈 「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市農業局副局長諶錫輝與紫東社區理事長潘水柳會場巡禮。

紫東社區發展協會理事長潘水柳先生談起豔紅鹿子百合，印象深刻者莫過於兒時50分鐘古道上學路，沿途山壁看到它們茂盛開花的景況，所以幾年前回到家鄉，恰逢社區正推動豔紅鹿子百合復育計畫，便興沖沖加入成為第一批學員，以當時配到的5盆花苗開始，自此踏上他的豔百復育之路。

潘水柳先生回憶說，一開始種時，肥料和土壤比例拿捏不準，苗的根都還沒長開，肥料就已經發酵，土也快發霉了，我嚇了一跳，所以趕快換土換盆，還加一些筆筒樹的木屑幫助排水，現在放在後院山壁邊，有桂花相伴遮蔭，在半自然的環境下，不施肥也長得很好！

▲「花現豔百王」峭壁的精靈 「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區。（圖／新北市農業局提供）

▲ 艷紅鹿子百合復育成果照片牆展示。

農業局長李玟表示，至今已將近8000株的豔紅鹿子百合種植於新北各地，從起初種下的小苗今年已有花開，所以也規劃在開花結果後，繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。

李玟說，今年是「生物多樣性超級年」為維護生物多樣性，自1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題、4月雷公蛙野放活動、5月是鐘萼木等原生植物種植，8月是艷紅鹿子百合復育成果展及後續秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。

農業局表示，豔紅鹿子百合與居民有很濃厚的情感連結，是在地意象，所以近年推動台灣特有種「豔紅鹿子百合復育計畫」並且復育有成，讓平溪區多處社區在夏季可見豔紅鹿子百合開放，吸引不少遊客前往賞花。為推廣平溪農村旅遊，結合平溪區「優質農村」及「豔紅鹿子百合」之主題意象，推出平溪一日農遊小旅行，讓大眾認識不同的平溪面貌，活動詳情：https://www.ecotourtaiwan.com/pingxi/，一起欣賞美麗珍貴的自然資產。

► 美麗最大的祕密

▲「花現豔百王」峭壁的精靈 「豔紅鹿子百合」來訪平溪紫東社區。（圖／新北市農業局提供）

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