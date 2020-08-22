拜登「8核心問題立場」打臉川普　透露上任100天內…翻轉美國4年窘境！

▲拜登所出的核心問題立場，處處打臉川普。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

為期4天的美國民主黨全代會落幕，總統候選人拜登（Joe Baiden）與副手哈里斯（Kamala Harris）創造了選民新的期待，在現況經濟、疫情的雙面夾擊之下，拜登面對棘手問題的態度，就更顯得重要。《BBC》新聞網即彙整出拜登面對美國8大問題的立場，供讀者參考。

1. 疫情控制「全國檢測追蹤」

美國現況當務之急，就是疫情控制，現任總統川普的政策明顯無效，拜登所提出的應對方式則為「免費檢測」，並且聘用10萬人建立一個接觸史追蹤計畫，每個周至少建立10個檢測中心，調動聯邦資源，請專家給予切實的指引，「所有州長都應該頒佈命令，強制戴上口罩」。

2. 提升最低工資、拉拔綠色能源

受到疫情衝擊國內經濟，拜登表示，要以任何必要性的花費來延長小商家的貸款，並且增加家庭補助，每月的社會安全保障金增加到200美元，來替代川普的減稅；此外，聯邦最低工資上調到一小時15美元（約台幣450元）。在綠能產業上，投入高額投資，希望可以藉由推動綠色製造業幫助到工人階級。

3. 刑事司法改革，增加少數族群保障

疫情之際爆發的「佛洛伊德之死」，讓美國治安一度陷入渾沌，拜登表示，「種族主義在美國確實存在，而新的『重建計畫』中就會有一項300億美元的基金，來支持少數族群」，並且將解決司法體制內，種族、性別、收入的差異，幫助出獄更生人重新回歸社會。

4. 重回全球氣候協定

拜登表示，自己相當重視環保議題，計畫將重新加入《巴黎氣候協定》（Paris Climate Accord），期盼到2025年將會減少28％的二氧化碳排放。

▲民主黨全代會落幕。（圖／達志影像／美聯社）

5. 重建美國聲譽、面對來自中國的挑戰

拜登表示，若當上總統，將會修補美國與盟友關係，特別是北約盟友。雖未突顯是否為多邊外交，或是將積極參與國際事務，但明顯與川普的孤立主義相反。另外提到中美關係，拜登也強調，這並非「單方面」的手段就可以達成。

6. 歐巴馬健保擴展

拜登過去做為歐巴馬副手，他承諾將會有一套為97％美國人提供的保險計畫，註冊一個與聯邦醫療保險（Medicare）相類似的、向長者提供醫療福利的公共衛生保險計劃，還會將聯邦醫療保險的年齡下限從65歲提前到60歲。無黨派組織聯邦預算問責委員會（The Committee for a Responsible Federal Budget）估算，這項計畫可能將在10年花費上億美元。

7. 撤銷川普的移民政策

川普移民政策爭議多，拜登承諾在上任100天內將會撤銷川普在美墨邊境將父母與孩子分離的政策，而在童年被非法帶入美國，在歐巴馬時代獲准居留的人，會保證有申請聯邦學生補助的資格。

8. 擴大免費學院

拜登提出自己的教育計劃為學生貸款免除計劃、擴展免學費大學範圍，以及全民學前班教育，這部分費用將會用廢除川普的減稅政策後收回的錢來支付。

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