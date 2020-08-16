辣腹肌妹幫母餵狗　隔壁大媽「拿手機猛拍」她不爽反應…竟遭當街斷頸奪命！

▲巴西火辣女教練遭到鄰居殺害。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

在人手一機的情況下，對於身邊的事物有些人都習慣拍照，但很可能就會有隱私問題。巴西聖保羅一名28歲身材火辣的女健身教練，日前前往母親的住處幫忙餵狗兒，卻被隔壁鄰居太太不斷拿手機拍照，兩人爆發口角後，鄰居太太的丈夫氣憤自己愛人遭到欺負，竟拿刀直接活活砍死女健身教練。

根據英國《鏡報》報導，28歲的希倫托妮（Andressa Serantoni）案發當天到母親住處餵狗，她發現住在隔壁的女鄰居拿著手機對猛拍，經過詢問之下有沒有特別原因。希倫托妮與女鄰居兩人爆發口角，一路爭執到人行道上。

▲希倫托妮在家人眼中相當完美。

這時女鄰居的丈夫不滿愛人被希倫托妮猛嗆，於是從屋內持刀，直接在街上就對希倫托妮一陣猛砍，造成她頸部與胸部有深刻嚴重的刀傷，附近其他居民聽聞吵鬧聲也立刻報警。警方抵達現場後，將這對夫妻逮捕，但卻不清楚為何能有「這麼重的犯案動機」，而持刀的丈夫2015年則有殺人未遂的前科。

據悉，希倫托妮在聖保羅擁有一間健身房，她的死去讓家人相當悲痛，「她還想要結婚生子，是個有愛心的女孩，特別喜歡小動物。希倫托妮獨立的照顧母親，是個孝順的女兒。」

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