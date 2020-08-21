打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

▲陶亞倫VR個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）



記者林育綾／台北報導

在國內外以「虛擬實境創作」備受肯定的新媒體藝術家陶亞倫，將於台北當代藝術館推出最新個展「無處不在的幽靈」，首次曝光10件全新創作的VR作品！他在真實的藝術館中，隱藏一個「虛擬的藝術館」，讓觀眾分別潛入10個「不在場空間」，展覽自8月22日至11月1日展出。

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▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

展覽選定於台北當代藝術館的百年歷史建築物中展出，陶亞倫試圖以虛擬串聯過去的歷史，併發全新意義的對話與想像。當中同時展出他11件具代表性的互動裝置與擴增實境（AR）作品，讓觀眾一窺藝術家以光為介面，延伸至影像及空間的探討。

▲▼他在真實的藝術館中，隱藏一個「虛擬的藝術館」，讓觀眾分別潛入10個「不在場空間」。（圖／台北當代藝術館提供）

陶亞倫表示，這次展覽概念源自於保羅．維希留（Paul Virilio）以「生來即死」、「接近死亡的經驗」來形容高度擬真化、符碼化的世界，如同臨床醫學上，瀕臨死亡者的身體經驗，身體如「幽靈」般漂移、眼前一切所見、所聞皆脫離物理現實世界。

他同時認為拜當今科技之賜，虛擬身體是肉體與機器程式共同創造的嶄新知覺系統，將以一種隱晦的、無法捉摸「幽靈」的面貌出現，隱身「不在場」的幽靈，展開對於「在場」的一切，進行全面部署與控制。

▲▼陶亞倫VR力作個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）



此次展覽籌備期間，適逢新冠肺炎疫情在全球擴散，陶亞倫也觀察到面對疫情來襲時民眾的深層恐懼，迫使人們進入低度社交狀態，加速所有文化活動趨向網路虛擬化，例如網路空間（虛擬現實）對日常生活（物理現實）的殖民化。

而人類的意識、身體、感知，數據化在各種慾望機器中流竄，如同隱藏的、流動的「幽靈」，真實與虛擬共處於不斷擴延的多重時空中。對照展覽的VR現場，觀眾站立於藝術家自製的電動軌道上，身體狀態被控制推移的交互穿梭，也宛如一具具被禁錮漂移的幽靈。

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）







在真實的台北當代藝術館中，陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館。「在場」的觀眾，分別潛入10個「不在場」的空間。在古蹟內，觀眾一旦戴上VR眼鏡後，即擺脫身體限制，穿透實體建築，意識如幽靈式的潛入、攀升、平移等行進模式，沉浸於這10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。

當代藝術館也提到，展覽期間為提供觀眾體驗VR作品流程順暢，避免排隊人潮，特別開設VR作品時段性的優先體驗預約，詳細預約辦法，可至當代館官網查詢（https://www.mocataipei.org.tw/tw），並進行預約登記。

▲陶亞倫VR力作個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）

陶亞倫今年度最新VR力作個展-「無處不在的幽靈」

日期：2020/8/22（六）~11/1（日） 時間：10:00-18:00 每週一休館

場地：台北當代藝術館

地址：台北市大同區長安西路39號

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