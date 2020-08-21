　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

▲陶亞倫VR個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

在國內外以「虛擬實境創作」備受肯定的新媒體藝術家陶亞倫，將於台北當代藝術館推出最新個展「無處不在的幽靈」，首次曝光10件全新創作的VR作品！他在真實的藝術館中，隱藏一個「虛擬的藝術館」，讓觀眾分別潛入10個「不在場空間」，展覽自8月22日至11月1日展出。

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

展覽選定於台北當代藝術館的百年歷史建築物中展出，陶亞倫試圖以虛擬串聯過去的歷史，併發全新意義的對話與想像。當中同時展出他11件具代表性的互動裝置與擴增實境（AR）作品，讓觀眾一窺藝術家以光為介面，延伸至影像及空間的探討。

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼他在真實的藝術館中，隱藏一個「虛擬的藝術館」，讓觀眾分別潛入10個「不在場空間」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

陶亞倫表示，這次展覽概念源自於保羅．維希留（Paul Virilio）以「生來即死」、「接近死亡的經驗」來形容高度擬真化、符碼化的世界，如同臨床醫學上，瀕臨死亡者的身體經驗，身體如「幽靈」般漂移、眼前一切所見、所聞皆脫離物理現實世界。

他同時認為拜當今科技之賜，虛擬身體是肉體與機器程式共同創造的嶄新知覺系統，將以一種隱晦的、無法捉摸「幽靈」的面貌出現，隱身「不在場」的幽靈，展開對於「在場」的一切，進行全面部署與控制。

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼陶亞倫VR力作個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

此次展覽籌備期間，適逢新冠肺炎疫情在全球擴散，陶亞倫也觀察到面對疫情來襲時民眾的深層恐懼，迫使人們進入低度社交狀態，加速所有文化活動趨向網路虛擬化，例如網路空間（虛擬現實）對日常生活（物理現實）的殖民化。

而人類的意識、身體、感知，數據化在各種慾望機器中流竄，如同隱藏的、流動的「幽靈」，真實與虛擬共處於不斷擴延的多重時空中。對照展覽的VR現場，觀眾站立於藝術家自製的電動軌道上，身體狀態被控制推移的交互穿梭，也宛如一具具被禁錮漂移的幽靈。

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）

▲▼陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館，讓觀眾透過VR沉浸於10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。（圖／陶亞倫提供）
 
在真實的台北當代藝術館中，陶亞倫隱藏一個虛擬的藝術館。「在場」的觀眾，分別潛入10個「不在場」的空間。在古蹟內，觀眾一旦戴上VR眼鏡後，即擺脫身體限制，穿透實體建築，意識如幽靈式的潛入、攀升、平移等行進模式，沉浸於這10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。

當代藝術館也提到，展覽期間為提供觀眾體驗VR作品流程順暢，避免排隊人潮，特別開設VR作品時段性的優先體驗預約，詳細預約辦法，可至當代館官網查詢（https://www.mocataipei.org.tw/tw），並進行預約登記。

▲▼陶亞倫VR力作個展-「無處不在的幽靈」（圖／台北當代藝術館提供）

▲陶亞倫VR力作個展「無處不在的幽靈」。（圖／台北當代藝術館提供）

陶亞倫今年度最新VR力作個展-「無處不在的幽靈」
日期：2020/8/22（六）~11/1（日） 時間：10:00-18:00 每週一休館
場地：台北當代藝術館
地址：台北市大同區長安西路39號

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
酒吧外撿屍…摩鐵客滿公廁硬上！碩士男扯：上過5女沒事　法官怒
搶救退休金！只要選擇做這件事　勞退月領多15000元
防疫專家對決！男醫師大戰女博士：不信台灣有病毒
解放軍再發航行警告！5天「大型實彈射擊」演習...範圍全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大X科技部　後疫情時代AI防疫未來式大家一起來！

最萌老闆娘經驗談　藝人丫頭分享美眉的斜槓人生

MIT國家隊上陣！萬人朝聖兩廳院「夏日爵士戶外派對」　9m88登台演出

防疫專家對決！李秉穎醫師大戰何美鄉博士：完全不相信「台灣有病毒」

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

9月起易違規肇事路口大執法！路口慢看停　你我都平安

精準篩檢挨批...哽咽後改口「順時中」　葉彥伯：繼續做但不會先斬後奏

加油站上廁所感到「涼意」！抬頭驚見高級設備　網嗨：揪團去棒賽

快訊／陳時中回應葉彥伯：貢獻不會被抹滅、但防疫政策不能亂

駕駛注意！各路口9月起「大執法」抓更嚴　不讓行人最重罰3600元

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

成大X科技部　後疫情時代AI防疫未來式大家一起來！

最萌老闆娘經驗談　藝人丫頭分享美眉的斜槓人生

MIT國家隊上陣！萬人朝聖兩廳院「夏日爵士戶外派對」　9m88登台演出

防疫專家對決！李秉穎醫師大戰何美鄉博士：完全不相信「台灣有病毒」

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

9月起易違規肇事路口大執法！路口慢看停　你我都平安

精準篩檢挨批...哽咽後改口「順時中」　葉彥伯：繼續做但不會先斬後奏

加油站上廁所感到「涼意」！抬頭驚見高級設備　網嗨：揪團去棒賽

快訊／陳時中回應葉彥伯：貢獻不會被抹滅、但防疫政策不能亂

駕駛注意！各路口9月起「大執法」抓更嚴　不讓行人最重罰3600元

宋威龍「凌霄頭」一刀喀嚓！　「狗啃瀏海」新造型曝…網兩派戰翻

美計畫在亞洲部署中導！陸外交部嗆「在家門口挑釁」：將採必要反制

堅稱金正恩照片「都是假的」！　南韓前總統幕僚：他昏迷不醒

不斷更新／中信兄弟2局KO江辰晏　3局5比2領先統一

鬼月保平安！手搖飲業者隨杯貼上「過香爐」符咒貼紙　西門店限定

中秋文旦將進入盛產期　花蓮超前部署簽訂合作備忘錄拓展通路

買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

「勞保萬一破產，退休金真的會沒了？」　5個QA一秒搞懂勞退新制

愛喝珍奶…大腿肥炸！營養師揭「吃OO胖OO」分布圖　網崩潰喊準：完全命中

中職／被稱怪力打者　陽耀勳：我也是好球出棒

生活熱門新聞

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

即／葉彥伯數度哽咽：我們就是多做一點

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝原因

低壓今將生成！明深夜恐成颱巴威

快訊／國內再增1例境外移入

熱帶低壓生成！最快明成巴威颱風

又要有新颱風！巴威最快周六生成

彰化精準篩檢　葉彥伯少說兩件事

萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因

更多熱門

相關新聞

李毓琪19件作品探索獨處的勇氣

李毓琪19件作品探索獨處的勇氣

你害怕一個人獨處嗎？資深攝影藝術家周慶輝提到，人之所以懼怕獨處，是因為往往不得不發現，「原來自己有多麼不堪挖掘」。近來他策展「李毓琪：裸根」19件作品，在台北當代藝術館展出，定位這是一場「自我刨根行動」的展覽，以攝影、錄像、聲音裝置媒材，探問人性本質，審視最原始、晦暗、赤裸的根源。

當代貨櫃屋開放！18件詩意魔幻作品

當代貨櫃屋開放！18件詩意魔幻作品

曾緊急閉展「禁忌作品」來台展出

曾緊急閉展「禁忌作品」來台展出

騎上白馬就變英雄？看穿造神迷思

騎上白馬就變英雄？看穿造神迷思

整個展間空無一物　只有一支影片

整個展間空無一物　只有一支影片

關鍵字：

陶亞倫台北當代藝術館

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面